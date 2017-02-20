SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kros yarışları nefes kesti
20.02.2017 11:11:05

Kros yarışları nefes kesti

Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Gençler A-B Gurubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları 98 takım ve 630 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Gençler A-B Gurubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları 98 takım ve 630 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Okullararası Gençler A-B Grubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirildi.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okulsporları Şube Müdürü Vekili Hamide Ercan ve Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vekili Canan Gürer Temiztürk yarışları protokol tribününden izledi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı müsabakaların ilk yarışı olan yıldız kızlar yarışının startını verdi.

Yeni görünümüyle tüm sporcuları mest eden Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yarışlar nefes kesti. Genç Erkekler (A), Genç Kızlar (A), Genç Erkekler (B), Genç Kızlar (B), Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar olmak üzere toplam 6 kategoride yarışlar gerçekleştirildi.

18 takım ve 118 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler (A) 5000 m. yarışında Bursa İnegöl Spor Lisesi'nden Yunus Emre Akkuş 1'inci, Ankara Envanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ömer Can Bulut 2'nci ve Kocaeli Gebze Kavram Temel Lisesi'nden Berke Ertaş 3'üncü oldu. Takım sıralamasında ise 1'inci Ankara Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2'nci Bursa İnegöl Spor Lisesi ve 3'üncü Isparta Spor Lisesi oldu.

17 takım ve 113 sporcunun yarıştığı Genç Kızlar (A) 3000 m. yarışında; Eskişehir Şehit H.Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tuğba Akdoğan 1'inci, Ispart Spor Lisesi'nden Asiyenur Sancar 2'nci ve Isparta Anadolu Lisesi'nden Özge Köse 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Kütahya Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2'nci Isparta Spor Lisesi ve 3'üncü Eskişehir Şehit H.Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

14 takım ve 92 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler (B) 5000 m. yarışında; Uşak Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mehmet Çelik 1'inci, İzmir Buca DMO Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Yunus Yıldız 2'nci ve Kütahya Ticaret Sanayi Odası Endüstri Meslek Lisesi'nden İbrahim Subaşı 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Kütahya Ticaret Sanayi Odası Endüstri Meslek Lisesi, 2'nci Manisa Spor Lisesi ve 3'üncü İzmir Buca DMO Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.

14 takım ve 94 sporcunun yarıştığı Genç Kızlar (B) 3000 m. yarışında; Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hacer Yılmaz 1'inci, Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nden Hatice Bakır 2'nci ve Konya Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Sevilay Ünaler 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi, 2'nci Manisa Spor Lisesi ve 3'üncü Kütahya Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu.

17 takım ve 103 sporcunun yarıştığı Yıldız Erkekler 3000 m. yarışında; İzmir Buca Kozağaç Ortaokulu'ndan Emre Kaya 1'inci, Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu'ndan Samet Bozkurt 2'nci ve Burdur Şeker Ortaokulu'ndan Abdulrahman Hussein Amer 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu, 2'nci Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu ve 3'üncü Kocaeli Nuh Çimento Vatan Ortaokulu oldu.

18 takım ve 110 sporcunun yarıştığı Yıldız Kızlar 2000 m. yarışından; Isparta Sidre 2000 Ortaokulu'ndan Nurgül Uçgun 1'inci, Isparta Ferhat Uzunlulu Ortaokulu'ndan İrem Erol 2'nci ve Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu'ndan Ebrar Bayram 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu, 2'nci Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu ve 3'üncü Ankara Eryaman Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu 3'üncü oldu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarışlara katılan tüm sporculara katılım belgesi, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.
    YORUM YAZ
Iğdır'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 6 ölü
Iğdır'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 6 ölü
Iğdır'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
20.02.2017 11:07:07
Balıkesir’de iş adamlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Balıkesir’de iş adamlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
20.02.2017 11:05:52
ABD sokağa indi: Bugün ben de Müslümanım
ABD sokağa indi: Bugün ben de Müslümanım
ABD Başkanı Trump'ın bazı İslam ülkelerine getirdiği vize kısıtlamaları, Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup Amerikan vatandaşları tarafından Times Meydanı'nda düzenlenen mitingle protesto edildi.
20.02.2017 10:59:32
İstanbul’da denizde ceset bulundu
İstanbul’da denizde ceset bulundu
İstanbul’da Kuruçeşme sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizde gördükleri cesedi emniyet birimlerine haber verdi.
20.02.2017 10:58:43
İlk cemre havaya düştü
İlk cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça 'ateş hali', 'kor ateş' anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü.
20.02.2017 10:51:14
Afganistan'da Pakistan karşıtı gösteri düzenlendi
Afganistan'da Pakistan karşıtı gösteri düzenlendi
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Lal Pur ilçesinde Pakistan'ın sınır saldırıları protesto edildi.
20.02.2017 10:39:22
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.
20.02.2017 10:36:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
'Evet demezseniz Perinçek ile aynı saftasınız'
'Evet demezseniz Perinçek ile aynı saftasınız'
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Öldürülen PKK'lı 150 şehidin katili çıktı
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları