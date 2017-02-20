20.02.2017 11:11:05

Kros yarışları nefes kesti

Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Gençler A-B Gurubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları 98 takım ve 630 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

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Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Gençler A-B Gurubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları 98 takım ve 630 sporcunun katılımıyla tamamlandı.Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Okullararası Gençler A-B Grubu ile Yıldızlar Kros Grup Yarışları Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirildi.Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okulsporları Şube Müdürü Vekili Hamide Ercan ve Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vekili Canan Gürer Temiztürk yarışları protokol tribününden izledi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı müsabakaların ilk yarışı olan yıldız kızlar yarışının startını verdi.Yeni görünümüyle tüm sporcuları mest eden Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yarışlar nefes kesti. Genç Erkekler (A), Genç Kızlar (A), Genç Erkekler (B), Genç Kızlar (B), Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar olmak üzere toplam 6 kategoride yarışlar gerçekleştirildi.18 takım ve 118 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler (A) 5000 m. yarışında Bursa İnegöl Spor Lisesi'nden Yunus Emre Akkuş 1'inci, Ankara Envanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ömer Can Bulut 2'nci ve Kocaeli Gebze Kavram Temel Lisesi'nden Berke Ertaş 3'üncü oldu. Takım sıralamasında ise 1'inci Ankara Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2'nci Bursa İnegöl Spor Lisesi ve 3'üncü Isparta Spor Lisesi oldu.17 takım ve 113 sporcunun yarıştığı Genç Kızlar (A) 3000 m. yarışında; Eskişehir Şehit H.Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tuğba Akdoğan 1'inci, Ispart Spor Lisesi'nden Asiyenur Sancar 2'nci ve Isparta Anadolu Lisesi'nden Özge Köse 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Kütahya Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2'nci Isparta Spor Lisesi ve 3'üncü Eskişehir Şehit H.Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.14 takım ve 92 sporcunun yarıştığı Genç Erkekler (B) 5000 m. yarışında; Uşak Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mehmet Çelik 1'inci, İzmir Buca DMO Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Yunus Yıldız 2'nci ve Kütahya Ticaret Sanayi Odası Endüstri Meslek Lisesi'nden İbrahim Subaşı 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Kütahya Ticaret Sanayi Odası Endüstri Meslek Lisesi, 2'nci Manisa Spor Lisesi ve 3'üncü İzmir Buca DMO Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.14 takım ve 94 sporcunun yarıştığı Genç Kızlar (B) 3000 m. yarışında; Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hacer Yılmaz 1'inci, Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nden Hatice Bakır 2'nci ve Konya Ereğli Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Sevilay Ünaler 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi, 2'nci Manisa Spor Lisesi ve 3'üncü Kütahya Simav Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu.17 takım ve 103 sporcunun yarıştığı Yıldız Erkekler 3000 m. yarışında; İzmir Buca Kozağaç Ortaokulu'ndan Emre Kaya 1'inci, Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu'ndan Samet Bozkurt 2'nci ve Burdur Şeker Ortaokulu'ndan Abdulrahman Hussein Amer 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu, 2'nci Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu ve 3'üncü Kocaeli Nuh Çimento Vatan Ortaokulu oldu.18 takım ve 110 sporcunun yarıştığı Yıldız Kızlar 2000 m. yarışından; Isparta Sidre 2000 Ortaokulu'ndan Nurgül Uçgun 1'inci, Isparta Ferhat Uzunlulu Ortaokulu'ndan İrem Erol 2'nci ve Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu'ndan Ebrar Bayram 3'üncü oldu. Takım sıralamasında 1'inci Bursa Sezai Karakoç Ortaokulu, 2'nci Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu ve 3'üncü Ankara Eryaman Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu 3'üncü oldu.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarışlara katılan tüm sporculara katılım belgesi, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.