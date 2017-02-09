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'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
10.02.2017 01:38:00

'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Trump ve Erdoğan'ın telefon görüşmelerine değinerek 'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı' diye yazdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Selvi, 9 Şubat (dün) tarihli köşesinde "Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Selvi'nin görüşmeye dair paylaştığı notlar şu şekilde:

- 42 dakika srdü.

- Trump, seçim zaferinin ardından Erdoğan'ın kendisini ilk arayan lider olduğunu hatırlattı, teşekkür etti. Türkiye sevgisinden sö etti.

- Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde "nezaket cümlelerinin ötesine geçen ileriye dönük olumlu sinyaller" verdi.

- Trump, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde bastırıldığını belirtti.

- Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin liderinin Fetullah Gülen olduğunu belirtip sözü Gülen'in iadesini istedi.

- Trump bu konuya olumsuz yaklaşmadı. Hatat dikkatle dinledi ve ABD'de yargılamanın imkânı olup olmadığının araştırılmasını isteyeceğini söyledi.

- Başkan Trump, Erdoğan'ın IŞİD hakkındaki değerlendirmelerinden etkilendi ve sorular sorarak ayrıntılı bilgi almaya çalıştı.

- Erdoğan'ın başından beri savunduğu Suriye'de güvenli bölge oluşturulması önerisine Trump da sıcak baktı.

- "Trump'ın zihnindeki güvenli bölgenin geçmişte Irak'ta ilan edilenden farklı olduğu anlaşılıyor." Hatırlarsanız ABD, Irak'ta Kürtlerin yaşadığı 36'ncı paralelin üstü ile Şiilerin bulunduğu 32'nci paralelin altını uçuşa yasak bölge ilan etmişti. Suriye'de ise daha çok bizim, Suriye sınırlarının içinde oluşturduğu terörden arındırılmış bölgeye benzer bir düşünce olduğu anlaşılıyor.

- Erdoğan; Cerablus ve El Bab'da IŞİD'e karşı verilen başarılı mücadeleyi aktarıp, El Bab ve Rakka'da birlikte mücadele edilebileceği teklifini yineledi. IŞİD ile mücadele ve PYD-YPG konusu gündeme gelince Trump, “CIA Başkanı'nı gönderiyorum, onunla detaylı olarak konuşun” dedi. Ayrıca Mike Pompeo'nun dönüşünde kendisinden ayrıntılı olarak bilgi alacağını ifade etti.

- Erdoğan, PKK ile mücadele kapsamında PYD-YPG konusunun Türkiye açısından bir beka sorunu olduğunu anlattı. ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesini istedi.

"KRİTİK EŞİK AŞILDI"

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiği izleniminde. İki lider en kısa sürede bir araya gelerek görüşme dileğiyle telefonları kapatıyor. İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin görüşmesini sağlamak için kolları sıvayıp çalışmalara başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmenin ardından yakın çevresine, “İyi anlaşacağız” dediği ifade ediliyor.

Obama ile yaşananlardan sonra Başkan Trump'la kurulacak ilişki önemliydi. Kritik eşiğin aşıldığı, Erdoğan ile Trump'ın yıldızlarının barıştığı anlaşılıyor.



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