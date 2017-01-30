30.01.2017 17:16:28

Kremlin, Erdoğan-Putin görüşmesini doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayının başında görüşeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının mart başında gerçekleşmesinin planlandığını doğruladı.

HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Toplantı kapsamında Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet, şu anda bu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" yanıtını verdi.

Daha önce basında Erdoğan'ın ÜDİK toplantısı için mart başında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği yönünde haberler yer almıştı.

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