24.02.2017 17:53:21

Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere kredi müjdesi

Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi Müdürü Ramazan Demir, 'KOBİ vasfında olan bütün işletmeler, kadın girişimciler, genç girişimciler, esnaf ve sanatklarlar tarımsal işletmeler kefalet başvurusunda bulunabilirler' dedi.

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Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi Müdürü Ramazan Demir, "KOBİ vasfında olan bütün işletmeler, kadın girişimciler, genç girişimciler, esnaf ve sanatklarlar tarımsal işletmeler kefalet başvurusunda bulunabilirler" dedi.KGF Malatya Şubesi Müdürü Ramazan Demir, Kredi Garanti Fonunun son dönemdeki yenilikleri ile ilgili Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya çok sayıda iş adamı ve girişimci katıldı. Yeni uygulama hakkında bilgiler veren Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi Müdür Demir, şuanda toplam hacmimiz kefalet hacminin 23,5 milyar TL tutarında olduğunu söyledi. Müdür Demir, "Kredi garanti fonuna kimler başvurabilir diye çok yoğun aldığımız sorulardan bir tanesi de bu öncelikle KOBİ vasfında olan bütün işletmeler başvurabilir. Kadın girişimciler, genç girişimciler esnaf, sanatklarlar ve tarımsal işletmelerden özellikle bu konuda çok soru alıyoruz. Yani her hangi bir vergi kaybı olmayan hayvancılıkla uğraşan firmalar bize kredi kefalaet için başvuru yapa bilir mi? Sorularını alıyoruz. Bu şekilde olan bir işletme ticari faaliyeti olmasa dahi çiftçi ÇKS belgesi varsa ise bu tür kişilerde bize kefalet başvurusunda buluna bilirler. Serbest meslek mensupları buradan kastımız şahıs firmaları yani esnaf odasına kayıtlı olabilir. Esnaf odasına kayıtlı olmayıp da Ticaret Odasına kayıtlı olan işletmelerde herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs firmaları da bize kefalaet başvurusunda buluna bilir. 2017 yılından önce uygulamamız şu şekildeydi. Kredi Garanti Fonuna kefalet başvurusunda bulunanların tamamı KOBİ vasfındaki firmalardı. Bunun dışındaki firmalar bize başvuruda bulunamıyordu. Ancak bu sene başında bu karar değiştirildi. Büyük ölçekli firmalarda bize kefalet başvurusunda bulanabilecek" diye konuştu.