21.02.2017 18:28:51
Ülker Stadyumu'nda Teknik Direktör Igor Shalimov'un basın toplantısının ardından başlayan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Rusya'da oynanan maçı 1-0 kazanan Krasnodar, rövanş karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Krasnodar son idmanını yaptı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Kuban Krasnodar, yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde son hazırlığını yaptı.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Kuban Krasnodar, yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde son hazırlığını yaptı.
Ülker Stadyumu'nda Teknik Direktör Igor Shalimov'un basın toplantısının ardından başlayan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Rusya'da oynanan maçı 1-0 kazanan Krasnodar, rövanş karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı.