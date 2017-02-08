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Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışta
08.02.2017 17:19:10

Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışta

Fenerbahçe'nin Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.

AA'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Rusya'daki maçı izlemeye gidecek taraftarların, Ülker Stadı Maraton Tribünü altında bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgileriyle bilet temin edebilecekleri bildirildi.

Fenerbahçe taraftarı için deplasman tribünü bilet fiyatının 7 avro olduğu kaydedildi.



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