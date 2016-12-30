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30.12.2016 23:43:51
Krasnodar'dan Çin'e transfer
Krasnodar'dan Çin'e transfer
Krasnodar'dan Çin'e transfer
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ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
ABD'nin Cleveland kenti yakınında Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.
30.12.2016 23:08:57
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.
30.12.2016 22:22:03
İstanbul’da yarın trafiğe kapalı yollar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
30.12.2016 22:00:28
29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
Ankara'da 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.
30.12.2016 21:29:23
Van'da bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'ın Başkale, Erciş, Çaldıran, Çatak, Gevaş, İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
30.12.2016 21:22:10
O öğretmen hakkında suç duyurusu
Antalya Barosu, 'pis' olmakla suçladığı kız öğrencisi 7 yaşındaki F.N.'yi sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıp başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında suç duyurusunda bulundu.
30.12.2016 18:46:11
Borsa yılı yükselişle kapattı
Yılın son işlem gününde Borsa İstanbul 78.000 puanın üzerinde kapanmayı başardı.
30.12.2016 18:43:26
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Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası
New York borsası düşüşle kapandı
Apple'a 'FaceTime' davası
BM, Irak'ın Kuveyt'e tazminat ödemesini erteledi
Muratbey Uşak, Ekene Ibekwe ile anlaştı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı
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