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Kralkızı-Dicle Projesi ekonomiye yılda 402 milyon TL katkı sağlayacak
02.03.2017 12:07:24

Kralkızı-Dicle Projesi ekonomiye yılda 402 milyon TL katkı sağlayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yapımı süren Kralkızı-Dicle Projesi'ne ilişkin, 'Diyarbakır ve bölge halkı için çok büyük öneme sahip bu proje ile yaklaşık 151 bin kişiye iş imkanı ve ülke ekonomisine yılda 402 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yapımı süren Kralkızı-Dicle Projesi'ne ilişkin, "Diyarbakır ve bölge halkı için çok büyük öneme sahip bu proje ile yaklaşık 151 bin kişiye iş imkanı ve ülke ekonomisine yılda 402 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Kralkızı-Dicle Projesi'nde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Toplam 1 milyon 150 bin dekar zirai alanın sulanacağı projede 200 bin dekar alan sulamaya açıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığından projeye ilişkin yapılan açıklamada, proje çerçevesinde Kralkızı ve Dicle barajlarında toplanacak sular ile Diyarbakır'ın Merkez, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine ait arazilerin 474 bin 910 dekarı cazibeli, 686 bin 110 dekarı terfili olmak üzere toplam yaklaşık 1 milyon 150 bin dekar alanın sulanmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Dev bir proje olan Kralkızı-Dicle sulamasının geniş bir alanı kapsaması ve yapılacak imalatların büyük hacimli olması sebebi ile proje bölümlere ayrılarak inşa ediliyor. Sulama inşaatları isale kanalı, cazibe sulaması 1, 2, 3. ve 4. kısım, terfili sulamalar ise P2, P3, P4, P5 ve P6 olarak bölümlere ayrıldı" denildi.

Projenin su kaynağını oluşturan Kralkızı ile Dicle barajlarının tamamlandığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dicle Barajı'ndan saniyede 111 metreküp sulama suyunu iletecek olan isale kanalı ile cazibeli olarak yani enerji sarfiyatı olmadan sulanabilecek 1. kısım sulamayı tamamladık. Ayrıca terfili sulamalardan P2 ile P5 sulamasının sağ sahilini bitirdik. P5 sulamasının sol sahili ise kısmen tamamlandı" değerlendirmesinde bulundu.

"218 kilometrelik dev ana kanalın 176 kilometresi tamamlandı"

Tamamlanan işlerle sulanması hedeflenen 1 milyon 150 bin dekar alanın yaklaşık 200 bin dekarını sulamaya açtıklarını belirten Bakan Eroğlu, "Yine çok büyük olduğu için kısımlara bölünerek yapımı gerçekleştirilen ve isale kanalı dahil toplam 218 km uzunluğundaki cazibe ana kanalının yaklaşık 176 kilometresini tamamladık. Kalan 42 kilometreyi ise 2017 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin hız kesmeden inşaatına devam edildiğini ifade eden Eroğlu, "140 bin 400 dekar alanı sulayacak cazibe sulaması 3. kısımda yüzde 40, 154 bin 930 dekarı sulayacak 2. kısımda yüzde 39, 166 bin 220 dekarı sulayacak 4. kısımda yüzde 17 gerçekleşme sağladık. Bu bölümleri 2018 yılında tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

163 bin 930 dekar alanı sulayacak terfili kısımlardan P5 sol sulaması kapsamında 45 bin dekar alandaki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Eroğlu, "124 bin 700 dekar alanı sulayacak P4 sulaması, 239 bin 690 dekar alanı sulayacak P3 ve 79 bin 960 dekar alanı sulayacak P6 sulamalarına ait proje çalışmalarını bitirdik. P4 sulamasının inşaat yapım ihalesi yapıldı. P3 sulamasının ise inşaat yapım ihale sürecine başladık" dedi.

"Ülke ekonomisine yıllık 402 milyon TL'lik katkı"

GAP içinde yer alan Kralkızı-Dicle Projesi kapsamındaki sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 1 milyon 150 bin dekar alanın sulanacağını belirten Eroğlu, "Diyarbakır ve bölge halkı için çok büyük öneme sahip bu proje ile yaklaşık 151 bin kişiye iş imkanı ve ülke ekonomisine yılda 402 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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