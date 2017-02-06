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Kraliçe tahttaki 65. yılını tamamladı
06.02.2017 15:16:20

Kraliçe tahttaki 65. yılını tamamladı

Birleşik Krallık'ta en uzun süreli monark olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 65. yılını tamamlarken, ülke genelinde kutlamalar düzenleniyor.

"Safir Yıldönümü" adı altında yapılan etkinlikler çerçevesinde bugün başkent Londra'da da çeşitli törenler düzenlenecek.

Törenlerde, kraliçenin resmi konutu Buckingham Sarayı'nın yanındaki Green Park'tan 41, Thames Nehri kıyısında bulunan Londra Kalesi'nden ise 62 pare top atışı yapılacak. Törenlere Kraliyet topçu bandosu da katılacak.

Ayrıca kraliçenin tahttaki 65. yılını ölümsüzleştirmesi amacıyla ünlü İngiliz fotoğrafçı David Bailey tarafından çekilen, kraliçenin portre fotoğrafı da bugün kamuyla paylaşıldı. Fotoğrafta, mavi ve üzeri işlemeli bir kıyafet tercih ettiği görülen kraliçe, babası Kral 6. George'un 1947 yılında düğün hediyesi olarak kendisine armağan ettiği safir kolyeyi ve küpeleri taktı.

Öte yandan, İngiltere Kraliyet Darphanesi, "Safir Yıldönümü" vesilesiyle hatıra para seti bastı.

Kraliçe, "Safir Yıldönümü" kutlamaları kapsamında bugünü eşi Edinburgh Dükü Philip ile birlikte İngiliz hanedanının 4 kuşaktır kullandığı bir sarayın bulunduğu Sandringham'da geçirecek. Çiftin birkaç gün içerisinde Londra'daki resmi konutları olan Buckingham Sarayı'na dönmesi bekleniyor.

25 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

Kral 6. George, 6 Şubat 1952'de Sandringham'da hayatını kaybetmişti. Babasının ölümünü takiben 25 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth, 2015 yılında büyükannesi Kraliçe Victoria'nın rekorunu kırarak 89 yaşındayken, İngiliz monarşisinin en uzun süre tahtta kalan monarkı oldu.

90 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 14 İngiliz Başbakanı gördü.

Kraliçe 1952 yılında tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953 yılındaki taç giyme töreni, televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni oldu.

TÜRKİYE'Yİ İKİ KEZ ZİYARET ETTİ 

Türkiye'yi 1971 ve 2008 yıllarında ziyaret eden Kraliçe 2. Elizabeth, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi. Kraliçenin mal varlığının 340 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Kral 6. George'un büyük kızı olan Kraliçe 2. Elizabeth, 1947 yılında 21 yaşındayken Edinburgh Dükü Philip ile evlendi. Çiftin biri kız, dört çocuğu bulunuyor. Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 68 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

"Safir Yıldönümü"nden önce kraliçenin tahttaki 60. yılı "'Pırlanta Yıldönümü'' adıyla 2012 yılında, tahttaki 50. yılı ''Altın Yıldönümü'' adıyla 2002 yılında, 25. yılı ise ''Gümüş Yıldönümü'' adıyla 1977 yılında kutlanmıştı.

Kraliçenin tahta çıkışının 70. yılının da "Platin Yıldönümü" adı altında 2022 yılında kutlanması öngörülüyor.

KRALİÇE'NİN SAĞLIK DURUMU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen aralıkta geçirdiği "ağır soğuk algınlığı" yüzünden geleneksel Noel ayini ile yeni yıl kilise ayinlerine katılamamıştı. Kraliçenin son dönemde gözlerden uzakta olması ve halkla bir araya geldiği etkinliklere katılımındaki düşüş, dikkatleri kraliçenin sağlık durumuna çekiyor.

Geçen yıl ayrıca, kraliçenin himayesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sorumluluklarını hanedanın diğer üyelerine devredeceği açıklanmıştı. Sağlık sorunları ile bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2017'de emekliye ayrılabileceği spekülasyonlarına yol açmıştı.

Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.

İkinci Elizabeth'in tahtı bırakması halinde oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 68 yaşındaki Charles İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor.



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