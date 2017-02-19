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Kraliçe 2. Elizabeth'in pamuk yorganı İnegöl'den
19.02.2017 13:24:31

Kraliçe 2. Elizabeth'in pamuk yorganı İnegöl'den

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e özel pamuktan dikilen yorgan Bursa'nın İnegöl ilçesinden gitti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e özel pamuktan dikilen yorgan Bursa'nın İnegöl ilçesinden gitti.

Baba mesleği olan yorgancılığı yaklaşık 50 senedir yapan Diken İğne Yorgancısı firması sahibi Erkan Genç, "İstanbul'da üç arkadaşımla beraber İstanbul Yorgancılar Derneği olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e yorgan diktik. Hediye olarak İngiltere'ye gönderdik. Oradan bize 500 pound gönderildi. Bu tamamen bir sanattır. Bu meslekte Fatih Sultan Mehmet'in portresini bile yapanlar var. Yoksa yorgan diken çok var. Ama bu mesleği hakkıyla yapanlar az" dedi.

Yorgancılığı yaklaşık 45-50 senedir yaptığını ifade eden Genç, "Bu benim baba mesleğim. Çocukluğumdan beri yaklaşık 45-50 senedir bu mesleği yapıyorum. Eskiden bu meslek ilgi görüyordu. Şimdi ise fabrikasyon ürünler çıktı. O biraz etkiledi. Şuan yeni nesilden bu işi yapan yok. İnegöl'de toplasan 5 tane yorgancı var ve artık devamı da yok. Diğer bölgelerde de bu işi bir sanat olarak değil, daha kaba işçilikle yapıyorlar. Tam manada sanatkarı bu işin kalmadı. Yeni yetişen de yok. Bir süre önce İstanbul'a gittim. Orada 2 bine yakın yorgancı vardı. Şimdi kayıtlı 22 yorgancı kaldı. Yorgan satıcısı çok ama bu işi sanat olarak yapanlar azaldı. İnegöl'de 10 sene sonra bu mesleği yapan kalmaz" diye konuştu.

Hazır yapılan yorganlarla kendi yaptıkları arasında çok fark olduğunu belirten Genç, "Silikonlu yorganlar satılıyor. Onların içinde kimyasal malzemeler var. Ama reklamları bol olduğu için çok satılıyor. Bizde ipekli ve el işçiliğiyle yapılmışı aynı fiyata veriyoruz ama alan az. Sağlık açısından da fabrikasyon yapılanlar tehlikeli. Bizim yaptığımız ürünlerde herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Bizde pamuk ve yün kullanıyoruz. İşi bilen müşterilerimiz basma yorgan yaptırıyor. Yazın yetiştiremiyoruz" dedi.

Vatandaşlara yünden ve pamuktan asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Genç, "Sağlıkları açısından çok önemli. Yattıkları yatakların üzerine yorgan kalınlığında yatağı değil, kendilerini koruyucu yün yorgan yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Doktorlar bile tavsiye ediyor. Yün, siniri ve stresi alıyor. İsterlerse 5 bin liralık yatakları olsun. Üstünde 1 santim kalınlığında sentetik kumaş var. Üzerine ince yün yorganı koyduğu zaman hem sıhhatleri düzelir hem de stresleri olmaz. O zaman nasıl rahat edeceklerini kendileri görebilir" şeklinde konuştu.
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