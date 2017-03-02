SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kral Selman, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile video çekti
02.03.2017 12:15:06

Kral Selman, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile video çekti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile video çekti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile video çekti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Jakarta yakınlarındaki Bogor'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Cumhurbaşkanı Joko Widodo birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

Kral Selman videoda, "Endonezya'da olduğum için çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Widodo'ya ve Endonezya halkına misafirperverliği için teşekkür ederim. Endonezya'nın bizim için özel bir yeri var. Endonezya ve Suudi Arabistan halkı kardeştir" dedi.
    YORUM YAZ
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
TSK'da 'ByLock' operasyonu
'Trump ve Rusya ilişkileri soruşturulacak'
IŞİD şüphelisi: FETÖ yöntemlerini kullanıyordum
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: Referandumu erteleyin
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
Belediye başkanının alanına park edince...
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
Muş’ta PKK’nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.
02.03.2017 12:13:21
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), şikayet rekorları kıran evlilik programlarına yine müeyyide uygulandı.
02.03.2017 12:00:29
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
İTO’nun verilerine göre İstanbul’un zam şampiyonu Şubat ayında salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu.
02.03.2017 11:14:41
Şemdinli’de yarım ton EYP ele geçirildi
Şemdinli’de yarım ton EYP ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı sonucu 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
02.03.2017 11:11:57
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları