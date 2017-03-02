02.03.2017 12:15:06

Kral Selman, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile video çekti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile video çekti.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile video çekti.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Jakarta yakınlarındaki Bogor'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Cumhurbaşkanı Joko Widodo birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.Kral Selman videoda, "Endonezya'da olduğum için çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Widodo'ya ve Endonezya halkına misafirperverliği için teşekkür ederim. Endonezya'nın bizim için özel bir yeri var. Endonezya ve Suudi Arabistan halkı kardeştir" dedi.