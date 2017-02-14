14.02.2017 05:59:35

Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!

Suudi Arabistan'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suudi Arabistan Kralı Selman karşıladı...

Bahreyn'deki temaslarını bitiren Erdoğan'ı Riyad'daki askeri hava üssünde, Suudi arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer karşıladı.

Ajanslarda yer alan bilgide; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyette yer alan eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Riyad'a geldi.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Kral Suud Misafir Sarayı'na hareket etti.

PRENSİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti.

Erdoğan'ın, Prens Muhammed bin Nayif'i Kraliyet Misafirhanesi'ndeki kabulü, 25 dakika sürdü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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