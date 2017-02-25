26.02.2017 00:42:09

Kral Selman, 7 ülkeyi ziyaret edecek

Suudi Arabistan Kralı Selman, Malezya, Endonezya, Brunei Darussalam, Japonya, Çin, Maldivler ve Ürdün'e yapacağı resmi ziyaretler için başkent Riyad'tan hareket etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Malezya, Endonezya, Brunei Darussalam, Japonya, Çin, Maldivler ve Ürdün'e yapacağı resmi ziyaretler için başkent Riyad'tan ayrıldı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Riyad'taki Kral Halid Uluslararası Havalimanından hareket eden Kral Selman'ı Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdulaziz ve diğer yetkililerin uğurladığı belirtildi.

Kral Selman'ın sırasıyla Malezya, Endonezya, Brunei Darussalam, Japonya, Çin, Maldivler ve Ürdün'e gideceği, Ürdün ziyareti kapsamında 28. Dönem Arap Birliği Zirvesi'ne katılacağı ifade edildi.

Kral Selman'ın resmi davetli olarak yapacağı ziyaretlerle, dost ve kardeş ülkelerle Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin amaçlandığı, söz konusu ülkelerin liderleriyle yapılacak görüşmelerde, başta ikili ilişkiler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.

Ziyareti süresince Kral Selman'a, Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'in vekalet edeceği bildirildi.