05.05.2017 12:50:56

Kozluk'ta eğitim seferberliği

Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, ilçede eğitim ve öğretimin ivmesini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, ilçede eğitim ve öğretimin ivmesini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.Kozluk Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Ocak 2017'de atanan Ömer Toprak, ilçede eğitim ve öğretimin seviyesini yükseltmek için kolları sıvadı. Göreve ilçenin eğitim ve öğretim seviyesinin analizini yaparak başladığını anlatan Toprak, "Çekirdekten yetişme olduğum ve bu Milli Eğitim teşkilatının her kademesinde çalışmam dolayısıyla eğitim-öğretimi en iyi bilenlerden birisi oldum. Göreve geldiğimde ilk önceliğim olarak yeni projeleri hayata geçirmek, şu ana kadar hayalini kurduğum çalışmaları başlatmak, önemli ve eksik gördüğüm yerleri tamamlamaktı" dedi."İlk veli çalıştayını Kozluk'ta yaptık"Eskiden yapılması dahi düşünülmeyen çalışmaların kendisi ile birlikte hayat bulduğunu söyleyen Toprak, "İdarenin enerjisi hem öğrenciler hem de öğretmenlerin çalışma azmini beraberinde getirmiştir. Türkiye de ilk defa yapılan veli çalıştayı, Kozluk tarihinde yapılmamış müstahdemler toplantısı, taşıma şoför toplantıları, okur-yazar buluşmaları, eğitim seminerleri, kitap okuma saatlerinin uygulanması, öğretmen buluşmaları, genç öğretmen buluşmaları, Kozluk'un bütün okullarında ivedilikle uygulanan değerler eğitimi çalışmaları, pansiyonlarda değerler eğitimi kapsamında haftada bir akşam ve sürekli sohbet programı, örnek şahsiyet buluşmaları, özel bir komisyon kurdurarak TEOG sınavına girecek öğrenciler için kaynak soru ve konu kitabı hazırlatması ve bunları her okula ücretsiz ulaştırması, olimpiyatlar düzenlemesi, her gün aralıksız 3-4 okul yada köyü, bazen bir günde 10-15 köy ziyareti ve okulların durumlarının takibini yapılması, beş ayda Kozluk eğitim-öğretimine yeni bir ivme ve nitelik kazandırdık" diye konuştu.Öğrencileri, başarı ivmesini yükseltmek ve eğitim motivasyonunu arttırmak amacıyla çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini anlatan Toprak, "Kozluk'ta ikinci TEOG sınavınca kesin olmayan sonuçlara göre, 120 sorudan 120'sini yaparak Türkiye birincileri arasına girecek üç öğrenci, bunun yanında bir ya da iki yanlış yapan onlarca öğrencimiz mevcuttur. TEOG sınavında derece yapan öğrencilere tablet hediye ettik. İkinci TEOG sınavında bu çıtayı yükseltip daha geniş kapsamlı ödüllendirme yapacağız" ifadelerinde bulundu.