31.01.2017 20:04:24

Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in cenaze programı açıklandı

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanvekili Mustafa Çakır, kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Belediye Başkanı Ertan Şahin'in cenaze programını açıkladı.

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Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanvekili Mustafa Çakır, kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Belediye Başkanı Ertan Şahin'in cenaze programını açıkladı.Lenfoma teşhisi sonrası Ankara'da tedavisine devam edilen Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Başkan Şahin'in ölüm haberini alan ilçe halkı gözyaşlarına boğuldu.Kozlu Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Mustafa Çakır da Başkan Şahin'in ölüm haberini gözyaşlarıyla açıkladı. Çakır, "Sözün bittiği yerdeyiz. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Başkanımız Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görürken Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hepimiz üzgünüz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. Kozlu'nun başı sağ olsun. Kozlu güzel bir evladını kaybetmiştir. Kozlu Belediyesi'nde 25 sene çalışıp ardından da belediye başkanı oldu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara başsağlığı diliyoruz" dedi.Taziye için Kozlu Belediye Başkanlığı'na gelen Kaymakam Ahmet Karakaya da, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Maalesef beklenmedik bir şekilde tam da hizmet verme çağının doruğundayken belediye başkanı Ertan beyi kaybettik. Takdiri ilahı. Ama inşallah Kozlu onu hep güzelliklerle hatırlayacaktır. Tekrar başta ailesi olmak üzere bütün belediye çalışanlarına, gerek siyasi gerek vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise, "Ertan Şahin kardeşimizi kaybettik. Bütün camiaya başsağlığı diliyorum" dedi. Başkanlık makamında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar yapıldı. Belediye binasına da dev Türk Bayrağı asıldı.Başkan Ertan Şahin'in cenazesi yarın Kozlu ilçesindeki Aziziye Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kozlu Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.