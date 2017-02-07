07.02.2017 15:23:53

Koyulhisar'da Gençlik Koordinasyon Merkezi açıldı

Koyulhisar Müftülüğü tarafından yaptırılan Gençlik Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

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Koyulhisar Müftülüğü tarafından yaptırılan Gençlik Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.Çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği merkezin açılışına Koyulhisar Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan ve Koyulhisar Müftüsü Ahmet Ekiz ve vatandaşlar katıldı. Açılışta saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.Koyulhisar Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin yaptığı konuşmada,"Bu tesis işin başlangıcı olmalı ve daha güzel bir tesis yaparak gençlerimize sunmalıyız" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.Belediye Başkanı Osman Epsileli ise, " Çocuklarımızı elinden tutup onları buraya getirme zorunluluğumuz var. Kahve köşelerinden evin içinde dahi sosyal paylaşım sitelerinde dolaşarak aile bağlarını kopartmış, herkes kendi hayal dünyasında yaşamakta. Bizler bireysel hareket ettikçe toplumdaki birlik ve beraberliği, saygı ile sevgiyi ortadan kaldırıyoruz" dedi.