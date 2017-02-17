17.02.2017 10:29:46

Koyulaşan cilt rengine lazer ile son

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, koyulaşan cilt rengini lazer ile beyazlatmanın mümkün olduğunu söyledi.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, koyulaşan cilt rengini lazer ile beyazlatmanın mümkün olduğunu söyledi.Op.Dr. Aslı Alay, "Kimi zaman kadın bedenine ufak dokunuşlar büyük değişiklikler yaratabilir. Bu değişiklikler estetik amaçlı yapılmakta olup lazer kullanılan yöntemdir. Lazerle genital bölgedeki renk koyulaşmasına yönelik yapılan bu işlem vulvar veya labial whitening (beyazlatma) olarak isimlendirilir. Dış genital bölgede kararmanın en önemli nedeni özellikle gebelikte artan östrojen hormonu, ilerleyen yaş ve güneş ışınlarının etkisi ile bölgesel kararmalar oluşabilir. Özellikle koyu tenli kadınlarda daha sık görülmektedir. Yine bazı kadınlarda cilt sorunları, epilasyon yöntemleri, hormonal ilaçlar, genetik nedenler de bu duruma yol açabilir" dedi.Lazer cilt rengini nasıl açar?Ciltte koyulaşmayı sağlayan hücrelerin melanositler olduğunu kaydeden Op.Dr. Alay, "Lazer ciltte yer alan melanositleri tahrip ederek cilt renginin açılmasını sağlar. Lazer ciltte yaklaşık 3-4 mm'lik bir alana etki eder. Daha derine ilerlemediği için ek bir zararı yoktur. Ortalama cilt rengi 1-2 ton açılır.Ancak işlemin tecrübeli eller ve uygun lazer cihazları ile yapılması önemlidir. İşlem ağrısız olup genel anestezi gerekli değildir. İşlem öncesinde lokal etkili ağrı kesici krem kullanılması ile işlem oldukça rahat yapılır" diye konuştu.Lazerin ortalama 20 dakika sürdüğünü belirten Op.Dr. Alay, "Yara izi ve kanama olmaz, dikiş kullanılmaz. Ortalama tek seans yeterli olup bazen 2. ve 3. Seanslar gerekebilir. Her kadın bedeni farklı olup yaklaşım da farklıdır. İyileşme süreci ortalama 7-10 gün olup aynı gün içinde aktif yaşamına devam eden kadınlarda cinsel hayata 1 hafta sonra başlanır. İşlem sonrasında ödem (şişme), kızarıklık bazen de ciltte su toplanması olabilir. Ardından da yüzeysel deri kendiliğinden soyulur ve dökülür. Yeni gelen cilt parlak, canlı ve rengi daha açıktır" ifadelerini kullandı.Op.Dr. Aslı Alay, "Lazer mutlaka gerekli mi? Bu soruya verilen kesin cevap hayırdır. Lazer ile genital beyazlatma bunu isteyen kadınlarda yapılmalıdır. Çünkü genital bölgede renk koyulaşması bir sağlık sorununa yol açmaz. Sadece kadınlar bu durumdan rahatsız ise kendi bedeni ile mutsuz ise yapılmalıdır. Çünkü sonuç çoğunlukla kadını ve partnerini mutlu eder" şeklinde konuştu.