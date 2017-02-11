12.02.2017 10:31:48

Köylülere yangına ilk müdahale eğitimi

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, yangına ilk müdahale yapılması amacıyla muhtarlara teslim edilecek su tankerlerinin kullanım eğitimini verdi.

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Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, yangına ilk müdahale yapılması amacıyla muhtarlara teslim edilecek su tankerlerinin kullanım eğitimini verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangın olaylarına karşı kırsal kesimlerde tedbir uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda köylere verilen su tankerleri olası yangınlarda ilk müdahaleyi yapmak açısından büyük önem taşıyor. Muhtarlara teslim edilen tankerler traktör miline takılarak kolay bir şekilde çalıştırılabiliyor. İtfaiye bu tankerlerin etkin kullanımı için eğitimler de veriyor.İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü tarafından köylere verilecek olan su tankerlerinin dağıtım öncesi muhtarlara ve vatandaşlara eğitim uygulanıyor. Temel itfaiyecilik eğitimi ve yangın söndürme teknikleri ile su tankerlerinin kullanımı hakkında köy muhtarlarına ve vatandaşlara eğitimler verildi. Eğitimlerle muhtarlar su tankerleriyle muhtemel yangınlara nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı olarak öğrendiler.Eğitimlerin ardından İtfaiye tarafından 12 mahalleye daha su tankeri verilecek. Dağıtılacak tankerlerle birlikte il genelinde dağıtılan su tankeri sayısı 79 oldu.