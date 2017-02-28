28.02.2017 10:21:45

Köylüler 'kaçak rotası'ndan şikayetçi

Edirne'nin sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar, köylerinin isminin insan kaçakçılığıyla anılmasından rahatsızlık duyuyor- Meriç Ziraat Odası Başkanı Ergin:- 'Buradan geçmeye çalışanlar arasında sadece FETÖ'cüler değil, terörist ve göçmenler de var. Biz ilçe olarak tarımla anılmak istiyoruz'

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, sınır köylerinde yaşayan yurttaşların, köylerinin isminin "kaçak rotası"yla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Buradan geçmeye çalışanlar arasında sadece FETÖ'cüler değil, terörist ve göçmenler de var. Biz ilçe olarak tarımla anılmak istiyoruz." dedi.

Edirne'nin sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar köylerinin adının insan kaçakçılığıyla anılmasından rahatsızlık duyarken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal sınırı oluşturan Meriç Nehri'nin doğu yakasındaki sınır köyleri, göçmen kaçakçılarının en çok kullandığı kaçak rotası arasında yer alıyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birlikleri, Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik mücadelelerini 24 saat kesintisiz sürdürürken, göçmen kaçakçıları en çok Meriç ilçesine bağlı Akçadam, Serem, Hasırcıarnavut, Kadıdondurma ve Karayusuflu köylerini kullanıyor.

Meriç Nehri'ni botlarla geçtikten sonra Yunanistan'ın Sofulu ve Dimetoka ilçelerine ulaşmayı hedefleyen kaçaklar, sınırda askerin engeliyle karşılaşıyor. Son aylarda aralarında Suriye, Bangladeş, Afganistan, Irak, Pakistan gibi ülkelerin vatandaşlarıyla Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantıları bulunan kişilerin de olduğu kaçaklar sınırda yakalandı.

- "Arazilerimize zarar veriyorlar"

Sınır köylerinde yaşayan vatandaşlarsa hem köylerinin isminin bu şekilde anılmasından hem de kaçakların ekili alanlara zarar vermelerinden şikayetçi.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ergin, bölgelerinin tarımla anılması gerekirken yasa dışı olaylarla anılmasının kendilerini üzdüğünü anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bölgeye gelen kaçakların sayısında artış yaşandığını ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Buradan geçmeye çalışanların arasında sadece FETÖ'cüler değil, terörist ve göçmenler de var. Burada şunu belirtmek istiyorum. Biz ilçe olarak tarımla anılmak istiyoruz. Biz Türkiye'de üretilen pirincin, fıstığın büyük bölümünü karşılayan bir bölgeyiz ama son günlerde bunlardan daha çok kaçaklarla anılır olduk. Kaçaklar ekili arazilere de veriyor. Kaçaklar çeltiklerin başak yaptığı dönemlerde toplu geçtikleri zaman başakların yatmasına neden oluyor. Köylüler de bu durumdan çok rahatsız. Ayrıca, köylere gelen kaçaklar buldukları boş evlere giriyorlar. Yalnız yaşayan köylülerimiz var, yaşlı kadınlarımız var. Vatandaşlarımız yaşananlardan dolayı korkuyorlar."

- "Evlere giriyorlar"

Meriç Nehri kıyısındaki Karayusuflu köyü sakinlerinden Mehmet Özmen ise kaçakların evlerine dahi girmeye çalıştıklarını belirterek, FETÖ üyelerinin köylerine gelip Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını anlattı.

Özmen, "Bu durumdan çok rahatsızız. 50 kişi 100 kişi haftada birkaç sefer buradan geçmeye çalışıyor. Yunan tarafı buradan geçenleri tekrar geri atıyor. Onlar da köye geliyor. Nereye girdikleri belli değil. Sağa sola gidiyorlar, evlere giriyorlar. Toplamaya çalışıyoruz ve jandarmaya haber veriyoruz. Jandarmada gelip alıyor daha sonra." diye konuştu.

Hasırcıarnavut köyü sakinlerinden Mehmet Gürbüz de kaçakların sınırdan kaçmaya çalıştığını, yaşananlardan rahatsızlık duyduklarını söyledi.

