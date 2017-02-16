16.02.2017 18:00:25

Köylüler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde köylüler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde köylüler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hıdır G. (53) ve oğlu Coşkun G. (21) ile Abbas G. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Abbas G. elindeki tüfekle Hıdır G. ve oğlu Coşkun G.'yi vurdu.Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan baba ve oğul sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Ortaköy Devlet Hastanesine ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yaralılardan baba Hıdır G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, oğlu Coşkun G. ise ameliyata alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Hıdır G.'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.