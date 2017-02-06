06.02.2017 16:25:44

Köylüler Almanya'da bir araya geldi

Almanya'nın çeşitli şehirlerinde yaşayan, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Cihanbey ve Değermenyanı köylüleri Gelsenkirchen Sultan Restaurant'ta bir araya geldi.

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Almanya'nın çeşitli şehirlerinde yaşayan, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Cihanbey ve Değermenyanı köylüleri Gelsenkirchen Sultan Restaurant'ta bir araya geldi.Köy Derneği Başkanı Hüseyin Kurt ve Yöneticilerin organize ettiği programa, Değirmenyanı köyü muhtarı Mehmet Kazancı da katıldı.Dernek başkanı Kurt, Yenice ilçesine bağlı aynı köyden 150 civarında aile olduklarını gurbette birlik ve beraberlik içinde olmalarının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.