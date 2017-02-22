22.02.2017 16:10:45

Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceği, 'Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi.

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceği, 'Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi.Kent merkezinden 44 köy takımının 8 grupta mücadele edeceği turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasını kapsayan tarihler arasında gerçekleştirilecek.Toroslar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan kura çekimine, Belediye Başkanı Hamit Tuna, turnuva tertip komitesi ve muhtarlar ile takımların temsilcileri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türkiye'de örnek gösterilen bir organizasyon haline gelen turnuvanın kura çekimi öncesinde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Tuna, turnuvayı düzenlemelerindeki amaçlarının, köyler arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu yıl da turnuvaya katılımın fazla olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Tuna, tüm takımlara özgüvenlerinden dolayı teşekkür ederek, müsabakaların fair play, centilmenlik, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçmesini temenni etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatacakları ve 30 Ağustos Zafer Bayram'ında finalini oynatacakları turnuvanın bazı maçlarını bu yıl da yaylalarda yapacaklarını ifade eden Tuna, "Yaz ayında her hafta köylerimizde bir etkinlik olsun istiyoruz. Ayvagediği ve Gözne sahalarımızdaki düzenleme çalışmalarını da tamamladık. Ön grup maçlarını da ilçe merkezimizdeki sahalarımızda gerçekleştireceğiz. Turnuva ile amacımız, köylerimizde eskiden de var olan dayanışma ve kaynaşma ruhunu daha da önde tutmak ve şimdi mahalle olan eski adıyla köylerimizdeki insanlarımızı bir araya getirmektir. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Organizasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarıma, turnuvaya katılan tüm köy takımlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Tuna, turnuvanın fikstürünün önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydederek, sporseverlerin fikstüre, 'www.toroslar-bld.gov.tr' adresinden ulaşabilecekleri bilgisini de verdi.Tuna'nın konuşmasının ardından 44 köy takımı arasında kura çekimi yapıldı. TFF ve FİFA oyun kurallarının geçerli olacağı turnuvada, maçlar 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Takımlar listelerinde 21, maç kadrolarında ise 18 sporcu bulundurabilecek.