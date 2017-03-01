01.03.2017 18:06:12

Köyceğizli öğrencilerden kardeş okula eğitim yardımı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulunun başlattığı kampanya ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu Köyü Ortaokulu'na eğitim yardımı yapıldı.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulunun başlattığı kampanya ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu Köyü Ortaokulu'na eğitim yardımı yapıldı.Kampanya kapsamından toplanan kitap, defter, gıda, giyim ve benzeri yardım malzemeleri kargo ile Yavu Köyü Ortaokuluna ulaştırıldı.Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Cafer Binici, öğrencilerin yaptığı yardım kampanyasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.Emeği geçenlere teşekkür eden Binici, "Başta okulumuz İngilizce öğretmeni Feride Durmaz olmak üzere diğer öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, kardeş okul olarak seçtikleri, kırsal bölgedeki okulumuza çeşitli yardımlarda bulundu. Öğrencilerimiz bu konuda büyük bir özveri göstererek kardeş okullarına yardım kampanyasında içten bir çalışma gösterdiler. Bu vesile ile kampanyaya büyük destek veren öğrencilerime ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İmkanlarımız dahilinde kardeş okulumuza desteklerimiz sürecektir" diye konuştu.Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden aynı zamanda okul temsilcisi Ahmet Cemal Ceylan ise, yardım etmenin ve paylaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bu kampanya ile çok daha iyi anladığını ifade ederek, destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.