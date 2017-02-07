07.02.2017 22:50:27

Köyceğizli öğrenciler Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışmasında 3. oldu

Köyceğiz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Antalya'da katıldığı yarışmadan üçüncülükle döndü.

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Köyceğiz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Antalya'da katıldığı yarışmadan üçüncülükle döndü.Köyceğiz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Okul Müdürü Ali Eren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '19 Ocak 2017 tarihinde Antalya ili Anfaş Fuar alanında Aşçılar Federasyonu'nun Türkiye genelinde Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri kategorisinde düzenlediği Altın Kep yemek yarışmasında 11 öğrenci ve 4 öğretmenimizle yer aldık.Okulumuzu 12. Sınıf Mutfak öğrencileri Ferdi Özdemir, Kadir Besler, Kader Duran, Kader Çiçek, Emine Okul, Bayram Ay, Samet Avcı, Doğan Pekcan Yıldırım, Mert Durmuş, Ahmet Alp Tekin, Mücahit Menemen temsil ettiler ve öğretmenlerimizden Elçin Yazıcı, Mustafa Erik, Saime Yılmaz, Levent Azak' ta yarışma süresince öğrencilerimizin yanında adlı tabağı ile yarışmaya katılan 184 ekip arasından 3. lük ödülü ile başarısını taçlandırmıştır.Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin disiplinli ve özverili çalışmaları sonucu almış olduğu bu derecenin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında vizyonlarının gelişmesinde etkili olmuş bunun yanında turizm sektöründeki olumlu geleceğini de gözler önüne sermiş, okul çalışanları olarak bizleri de mutlu etmiştir' dedi.