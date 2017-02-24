24.02.2017 17:52:18

Köyceğiz'de Cittaslow çalıştayı

'Sakin Şehir' olmak için başvuru yapan Köyceğiz ilçesinde, 'Cittaslow Köyceğiz' konulu çalıştay gerçekleştirildi. Kulak Mesire alanında gerçekleştirilen toplantıda, 'Sakin Şehir' unvanının ilçeye katacağı değerler konu alındı.

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"Sakin Şehir" olmak için başvuru yapan Köyceğiz ilçesinde, "Cittaslow Köyceğiz" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Kulak Mesire alanında gerçekleştirilen toplantıda, "Sakin Şehir" unvanının ilçeye katacağı değerler konu alındı.Türkiye genelinde Kültürel ve Sosyal özellikleri olan 14 beldenin güvenilir Cittaslow şehri olduklarını kanıtladıklarını aktaran Cittaslow Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Barkan, "Köyceğiz Cittaslow kendi kendini anlatacak, yaptıkları ile elde ettiği sonuçlar ile en önemlisi önce Köyceğizlileri sonrada Köyceğiz ile bir şekilde bir araya gelen herkesi mutlu etme, paylaşarak arttırmak ve insana yakışır bir yaşam biçimini üretme, Cittaslow'un meselesi bu, Köyceğiz zaten birçok noktadan Cittaslow, bu aşamada Köyceğiz'e, Cittaslow Türkiye organizasyonu olarak katkıda bulunmaya çalışacağız. Buranın Cittawslow belgesini alma konusunda hızlı bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum." diye konuştuCittaslow turizminin güven duygusu ile artacağını belirten Prof. Dr. Barkan, "ölçülü bir ticaret anlayışı ile istismar etmeden hizmet alışını tüketimini sağlayan bir turizm alanı, sanayi haline gelmiş kurumlar ile bir örtüşmesi yok." dedi.Cittaslow başvuru sürecinde denetleme ve eleme olmadığını söyleyen Barkan, başvuru yapan beldelerin Cittaslow olmasını kolaylaştırmak amacı ile rehberlik desteği verdiklerini de sözlerine ekledi."Çalışmalara katkı sunmak istiyoruz"Köyceğiz'in, Bakanlık tarafından belirlenen 16 özel çevre koruması bölgesinden birisi olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Alkan, "Cittaslow kapsamında teknik bir gezi gerçekleştirdik. Bu bölge ile bugüne kadar yaptığımız bir çok yatırım var. Ortak yaptığımız projeler var. Köyceğiz'de Cittaslow projesini desteklediğimizi, elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek için burada bulunuyoruz. Köyceğiz sakin kent kavramını kendiliğinden elde etmiş bir bölge, bunun tescilinin alınması için yapılan çalışmalara da katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı."Dünya'da trend"Sakin şehir kavramının tüm Dünya'da büyüyen bir trend haline geldiğinin altını çizen Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, "Portakal kokulu sakin şehrimiz Köyceğiz'in Cittaslow ailesine girmek için başvurusu ile ilgili danışma toplantısı gerçekleştiriyoruz. Zaten sakin olan şehrimizin Cittaslow tescilini alması inşallah başarı ile sonuçlanır." şeklinde konuştu."Köyceğiz felsefeye uygun"Köyceğiz Belediyesi Cittaslow koordinatörü Halil Karanfiloğlu, Köyceğiz'in Cittaslow felsefesine uygun olduğunu hissettiklerini dile getirdi.Karanfiloğlu şunları kaydetti; "Uluslararası düzeydeki bu belediyeler birliğine bizde katılmak istiyoruz. Bu belgeyi alarak 2017 yılı içerisinde Cittaslow Köyceğiz olarak anılmak istiyoruz."Çalıştaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Cittaslow Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan Yurtseven, Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Alkan, Köyceğiz Belediye Meclis üyeleri, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizmciler Birliği Başkanı Yücel Okutur ve davetliler katıldı.