06.02.2017 11:50:30

Köy yolunu açan dozer şarampole devrildi

Bitlis İl Özel İdaresine ait dozer, köy yolunda yaşanan çığın ardından temizlik çalışması yaparken şarampole devrildi.

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Bitlis İl Özel İdaresine ait dozer, köy yolunda yaşanan çığın ardından temizlik çalışması yaparken şarampole devrildi.Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü yoluna çığ düştü. İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen Hayrettin Kınay yönetimindeki dozer, yol açma çalışmaları sırasında şarampole devrildi. Olayda yaralanan operatör Hayrettin Kınay ise hastaneye kaldırıldı.İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, Tabanözü köyüne düşen çığı temizleyen Hayrettin Kınay yönetimindeki dozerin kayarak şarampole düştüğünü söyleyerek, "Kazadan yaralı kurtulan dozer operatörümüz Hayrettin Kınay'ın sağlık durumu iyi. Şarampole düşen dozeri ise başka bir dozerin çekmesiyle kurtardık" dedi.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan kar ve tipi nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise, vatandaşları don ve buzlanma ile çığ tehlikelerine karşı uyardı. Bitlis'te Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ile sokaklarda kar temizliği aralıksız sürdürülüyor.