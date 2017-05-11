11.05.2017 16:28:10

Kovancılar'da resim sergisi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde resim sergisi açıldı.

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde resim sergisi açıldı.Kovancılar ilçesi Beşiktaş İlkokulu Müdürlüğü'nün öğretmen ve öğrencileri tarafından 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan resimler sergilendi. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü, okul idarecileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Serginin açılışı Kaymakam Gündoğdu tarafından yapıldı.Okul Müdürü Mehmet Şahan," 3 yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan resimlerle sergimizi açtık. Amacımız ilçemizin köylerine ait kültürü anlatmaktı" dedi.