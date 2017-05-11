11.05.2017 16:28:10
Kovancılar ilçesi Beşiktaş İlkokulu Müdürlüğü'nün öğretmen ve öğrencileri tarafından 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan resimler sergilendi. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü, okul idarecileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Serginin açılışı Kaymakam Gündoğdu tarafından yapıldı.
Okul Müdürü Mehmet Şahan," 3 yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan resimlerle sergimizi açtık. Amacımız ilçemizin köylerine ait kültürü anlatmaktı" dedi.
Kovancılar'da resim sergisi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde resim sergisi açıldı.Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde resim sergisi açıldı.
Kovancılar ilçesi Beşiktaş İlkokulu Müdürlüğü'nün öğretmen ve öğrencileri tarafından 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan resimler sergilendi. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, ilçe protokolü, okul idarecileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Serginin açılışı Kaymakam Gündoğdu tarafından yapıldı.
Okul Müdürü Mehmet Şahan," 3 yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan resimlerle sergimizi açtık. Amacımız ilçemizin köylerine ait kültürü anlatmaktı" dedi.