01.03.2017 11:45:57

Kovancılar'da öğrencilerden emniyete ziyaret

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler, ilçe emniyet müdürlüğünü gezdi.

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler, ilçe emniyet müdürlüğünü gezdi.Kovancılar İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri, okul idarecileriyle birlikte ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere MOBESE sisteminden, trafik denetleme ve asayiş ile ilgili neler yapıldığı konusunda bilgiler aktarıldı.İzmir'de terör örgütü üyelerinin hain saldırı girişimini engelleyen ve şehit düşen Elazığlı kahraman polis Fethi Sekin'in anısına ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten öğrenciler, polis abi ve ablaları ile her zaman gurur duyduklarını söyledi.