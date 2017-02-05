05.02.2017 16:18:41

Kötü gidişata tepki göstermek isteyen taraftarlara polis müdahalesi

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor'un kötü gidişatına tepki göstermek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.

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Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor'un kötü gidişatına tepki göstermek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.Gaziantepspor taraftarı bir grup, Demokrasi Meydanı'nda toplanarak takımın ligdeki kötü gidişatını protesto etmek istedi. Polis ekipleri, alanda toplanan taraftarlara, Gaziantep Valiliği tarafından yürüyüş ve basın açıklama yasağını hatırlatarak uyardı. Taraftarlar, polisin uyarıları üzerine dağıldı. Alandan uzak bir bölgede yeniden toplanan taraftarlar, İnönü Caddesi'nde yürüyerek, slogan attı. Gaziantepspor Kulubü'ne tepki gösteren taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken güvenlik güçlerinin tekrar gelmesiyle ara sokaklara kaçtılar.Polis ekipleri ile taraftarlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı.