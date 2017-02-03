03.02.2017 09:16:52

'Kotaran'la kar küremek daha kolay

Son 57 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Trabzon'da kar temizleme çalışmalarının imdadına 'Kotaran' yetişti.

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Son 57 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Trabzon'da kar temizleme çalışmalarının imdadına 'Kotaran' yetişti.Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen İlyas Kolaylı ve öğrencileri tarafından bir süre önce yapılan ve 'Kotaran' isminin koyulduğu Elektrikli Lastik Yüklenici sayesinde okul bahçesindeki yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki karlar temizleniyor. Makine Bölümü öğretmenlerinden İlyas Kolaylı, özellikle dar sokaklardaki karları temizlemekle bu tür makineye ihtiyaç duyulacağı belirterek, 'Kotaran' gibi makinelerin belediyelerin işini kolaylaştıracağını söyledi.Kolaylı, "Makinemizi geçen yıl TÜBİTAK projesi kapsamında tasarlamıştık. Bu sene Trabzon'da son yılların en fazla kar yağışı oldu. Biz de düşündük ki ürettiğimiz lastik yüklenici Kotaran'la en azından okul bahçesindeki yaya geçişlerini temizlemede bize fayda sağlar. Belediyelerin bu tür makinelere çok ihtiyacı olacak. Geliştirilebilirse şehrin birkaç yerine koymakla dar mahalle sokaklarında faydası olabilir. Bize imkan verilirse bunu geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Buna kar küreme aksamları yüklenebilir. Motoru elektrikli daha güçlü motor konulabilir. Bunların tamamı öğrencilerle yapılabilecek faaliyetlerdir. Okulumuzun kalitesinin de bu şekilde yükselebileceğini düşünüyoruz. Bunun yapımında tamamen öğrenciler görev almıştı. Biz de kendilerine rehberlik ettik. Bu makine bize yaklaşık 11 bin TL'ye mal oldu. Okulumuz bin TL katkısı var diğerinde hayırseverlerden karşıladık" dedi.