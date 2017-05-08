08.05.2017 15:47:01

Kostümü bozulan Pikacu gösteriyi tamamlayamadı

Güney Kore'de gerçekleşen Pokemon Dans Festivalinde dans eden Pikaçu, kostümü bozulunca görevliler tarafından sahne dışına çıkarıldı.

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Güney Kore'de gerçekleşen Pokemon Dans Festivalinde dans eden Pikaçu, kostümü bozulunca görevliler tarafından sahne dışına çıkarıldı.İlginç olay, Güney Korede'ki Pokemon Dans Festivalin'de yaşandı. Pokemon'un en sevilen karakteri Pikaçu, performansını tamamlayamadan sahne dışına alındı. Performans sırasında diğer karakterlerle dans eden Pikaçu , kostümü bozulunca korumalar tarafından apar topar dışarı çıkarıldı. Karakter kostümünün sönmesiyle sahnedeki dans düzenini bozuldu. Pikaçu tekrardan sahneye dönmek istese de başarılı olamadı. Olay saniye saniye kameralara yansıdı.