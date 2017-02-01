01.02.2017 16:44:40

Köstekli saatler tarihe karışıyor

Yıllar önce zamanı öğrenmek için cepte taşınan köstekli saatler, her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte tarihe karışıyor.

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Yıllar önce zamanı öğrenmek için cepte taşınan köstekli saatler, her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte tarihe karışıyor.Daha önceden yüzlerce çok kişinin ceketlerinin ceplerinde zincir vasıtasıyla taşıdığı köstekli saatler, teknolojinin gelişmesiyle yerini kol saatlerine ve cep telefonlarına bıraktı.Adıyaman'da yıllardır saat alım ve satımı yapan esnaflar, teknolojinin gelişmesinin ardından elektronik saatlerin çıkması üzerine köstekli saatlere ilginin azaldığını aktaran saat alım ve satımı yapan esnaflar daha önceden haftada 5-10 köstekli saat satarken, şimdilerde 6 ayda bu sayının bire ve ya ikiye düştüğünü belirttiler.