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Kosova Türkiye için yürüdü
16.07.2017 09:19:11

Kosova Türkiye için yürüdü

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı münasebetiyle binlerce Kosovalı, Türkiye için yürüdü.

Kosova'daki sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek başkent Priştine'de "Demokrasi Dayanışması" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi. "Rahibe Teresa" meydanından başlayan yürüyüşe, Türk, Boşnak, Arnavut olmak üzere binlerce Kosovalı katıldı. Başta Priştine olmak üzere, Prizren, Mamuşa, Mitroviça, Gilan, Vıçıtırın ve daha birçok şehirden yürüyüşe katılan vatandaşlar, "Jemi Me Ju -Sizinleyiz" pankartı ile yürüdü. Ellerinde, Türkiye ve Kosova bayrakları ile yürüyen binlerce vatandaşa, başta Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç olmak üzere Bakanlar ve Milletvekilleri de eşlik etti.

Yürüyüşe katılanların kimi ay yıldızlı kimi de "15 Temmuz Kosova" yazılı T-shirtler giyerek, Kosova'nın her daim Türkiye'nin yanında olduğu mesajı verildi.

Genciyle yaşlısıyla yürüyüşe katılan binler, canları pahasına darbeye karşı çıkanları bir kez daha minnetle andı.

Yürüyüşün tamamlandığı "Zahir Pajaziti" Meydanında ise günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı.

Yürüyüşün örgütleyicilerinden Liridon Bllaca, Türkiyeyi desteklemek ve dayanışma içinde bulunmak adına toplandıklarını ifade etti. Bllaca, Bundan tam bir yıl önce yüce Türk halkının, insanlık , demokrasi ve vatani değerlere nasıl sahip çıkılması gerektiğine dair tüm dünyaya ders verdiğini vurguladı.

Boşnak ve Goralılar adına konuşan Munafız Hoca ise, "kendi iradesiyle seçtiği hükümeti ve düzeni muhafaza etmek için direnen Türk halkı ile onur duymaktayız. Türk halkı, iktidara tank ve tüfekle değil seçimle gelindiği konusunda olgunluk gösterdi. Bu halkın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin çökertilmesinin üzerinden bir seninin geçtiğini ortaya koyduğumuz, demokrasimize sahip çıktığımızı, demokrasinin zafer günü olduğunu dosta düşmana hep birlikte ilan ettiğimiz gündür. Çok önemli bir gün. Sizlerin burada bizlere, Türk Milletine, demokrasimize, gösterdiğiniz bu destek, dayanışma çok kıymetlidir. Bu bizim, Türkiye ve Kosova halkaları arasındaki ebedi dostluğun, kardeşliğin en anlamlı, en güçlü tezahürüdür. Biz o gece de, kara gece de, 1 sene evvelki o 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de sizlerden gelen mesajlarla, dualarla güç bulduk" ifadelerini kullandı.


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