06.02.2017 10:36:41

Kosova ordusunu kuruyor

Kosova’nın, Kosova Güvenlik Gücü’nün Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne dönüştürülmesine yönelik ABD desteğini alan Kosova hükümeti ordu hazırlığına başladı.

Resmi ziyaret için ABD-de bulunan Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, bu ülkenin yüksek güvenlik yetkilileriyle bölge ve Kosova'da güvenlik durumu ele aldı.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova'nın, Kosova Güvenlik Gücü'nü (KGG) Kosova Silahlı Kuvvetleri'ne (KSK) dönüştürmeye hazır olduğunu ve tüm hazırlıkları tamamladığını açıkladı.

Veseli, KGG'nin KSK'ya başarılı dönüşmesi için kadroların hazırlanmasına için ABD'nin Kosova'ya yardım ve destek yapacağını açıkladı.

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