26.02.2017 23:32:37

Kosova'nın bağımsızlığının 9. yıl dönümü kutlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: - '15 Temmuz hain darbe girişiminde yanımızda bulunan Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlar'daki dostlarımız, kardeşlerimiz hep yanımızda oldu'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında bulunan Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ederek, "Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlar'daki dostlarımız, kardeşlerimiz hep yanımızda oldu." dedi.

Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 9. yıl dönümü, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde kutlandı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının çalınmasıyla başlayan etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, Kosova Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Genel Sekreteri Osman Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosovalılar ve davetliler katıldı.

Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlık ilanında Türkiye'nin verdiği desteği hatırlatarak, "Milli Şairimiz Kosovalı Mehmet Akif Ersoy, 'Korma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' derken, 18 Şubat 2008'de Recep Tayyip Erdoğan, bağımsızlık ilanından bir gün önce Haşim Taçi'ye, 'Ey Kosovalı kardeşlerim; korkmayın, bağımsızlığınızı ilan edin. Çünkü büyük Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızdadır.' dedi." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde yanımızda bulunan Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlar'daki dostlarımız, kardeşlerimiz hep yanımızda oldu. O gece bu ülkenin vatandaşı olmadığı halde, 'haymatlosluk' sıfatı ile bu ülkede yaşayan Batı Trakyalı Mustafa Cambaz şehidimizi de rahmetle anıyorum. Çünkü büyük millet olmanın özellikleri yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan geçmez. Aynı zamanda bu milletin ferdi olmaktan geçer. Vatandaşı olsak da olmasak da biz bu büyük milletin, büyük medeniyetin mensuplarıyız. Geleceğe bu büyük medeniyetle yürüyoruz."

- "Türkiye 2002'den 2017'ye çok güçlü geldi"

Müezzinoğlu, Türkiye'nin son 15 yılda büyük badirelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çıktığını anlatarak, "Bütün sorunlara, sıkıntılara rağmen Türkiye 2002'den 2017'ye çok güçlü geldi. Çok tuzaklar kuruldu, çok oyunlar oynandı, çok tezgahlar kuruldu, çok çukurlar kazıldı, hain darbe girişimleri oldu ama bunlara rağmen ne Recep Tayyip Erdoğan yolundan vazgeçti ne de bu millet Erdoğan'ı yalnız bıraktı." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi bir dönemecin arifesinde olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, "16 Nisan'da inşallah Türkiye milletle iktidarın, cumhurla cumhurun buluştuğu yeni bir sisteme geçiyor. Güçlenen bir cumhuriyet, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir milli irade, güçlü bir demokrasi ve onun önünde güçlü bir liderlikle Türkiye, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete vasiyet olarak söylediği o muasır medeniyet seviyesine, inşallah bu ülkeyi 2023'te birlikte taşıyacağız." dedi.

Hocalı katliamının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, "Hocalı'da bir katliam yapıldı. Bosna'da katliam yapıldığı gibi, Kosova'da 2 binden fazla Kosovalının katledildiği gibi. Bu nedenle bu millete birlik olmak düşer." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında olacağını vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.

- "Kosova'nın en büyük dostu Türkiye'dir."

Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu da Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli vatandaşların kendilerini anavatanlarında hissettiğini söyledi.

İki ülkenin zor zamanlarında birlikte olduğunu kaydeden Spahiu, "Kosova'nın zor zamanlarında beraberdik, savaş sırasında da zor zamanlarda beraberdik. Bağımsızlıktan sonra Kosova'nın inşasında da yeniden beraberiz. Kosova'nın en büyük dostu Türkiye'dir. Türkiye'de yaşayan Arnavutlarla da gurur duyuyoruz. Siz, kendinizi evinizde hissettiğiniz bir ülkeye geldiniz. Sizleri dost olarak kabul eden Türkiye'de geleneklerinizi rahatça yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Büyükelçi Spahiu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke ilişkilerine verdiği önem dolayısıyla teşekkür etti.

Kosova Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Genel Sekreteri Osman Şahin ise Kosova'nın bağımsızlığına yönelik en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini aktardı.

Kutlama programı, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.