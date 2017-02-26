SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kosova'nın bağımsızlığının 9. yıl dönümü kutlandı
26.02.2017 23:32:37

Kosova'nın bağımsızlığının 9. yıl dönümü kutlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: - '15 Temmuz hain darbe girişiminde yanımızda bulunan Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlar'daki dostlarımız, kardeşlerimiz hep yanımızda oldu'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında bulunan Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ederek, "Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlar'daki dostlarımız, kardeşlerimiz hep yanımızda oldu." dedi.

Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 9. yıl dönümü, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde kutlandı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının çalınmasıyla başlayan etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, Kosova Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Genel Sekreteri Osman Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kosovalılar ve davetliler katıldı.

Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın bağımsızlık ilanında Türkiye'nin verdiği desteği hatırlatarak, "Milli Şairimiz Kosovalı Mehmet Akif Ersoy, 'Korma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' derken, 18 Şubat 2008'de Recep Tayyip Erdoğan, bağımsızlık ilanından bir gün önce Haşim Taçi'ye, 'Ey Kosovalı kardeşlerim; korkmayın, bağımsızlığınızı ilan edin. Çünkü büyük Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızdadır.' dedi." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde yanımızda bulunan Kosova'ya ve Kosovalılara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlar'daki dostlarımız, kardeşlerimiz hep yanımızda oldu. O gece bu ülkenin vatandaşı olmadığı halde, 'haymatlosluk' sıfatı ile bu ülkede yaşayan Batı Trakyalı Mustafa Cambaz şehidimizi de rahmetle anıyorum. Çünkü büyük millet olmanın özellikleri yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan geçmez. Aynı zamanda bu milletin ferdi olmaktan geçer. Vatandaşı olsak da olmasak da biz bu büyük milletin, büyük medeniyetin mensuplarıyız. Geleceğe bu büyük medeniyetle yürüyoruz."

- "Türkiye 2002'den 2017'ye çok güçlü geldi"

Müezzinoğlu, Türkiye'nin son 15 yılda büyük badirelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çıktığını anlatarak, "Bütün sorunlara, sıkıntılara rağmen Türkiye 2002'den 2017'ye çok güçlü geldi. Çok tuzaklar kuruldu, çok oyunlar oynandı, çok tezgahlar kuruldu, çok çukurlar kazıldı, hain darbe girişimleri oldu ama bunlara rağmen ne Recep Tayyip Erdoğan yolundan vazgeçti ne de bu millet Erdoğan'ı yalnız bıraktı." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi bir dönemecin arifesinde olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, "16 Nisan'da inşallah Türkiye milletle iktidarın, cumhurla cumhurun buluştuğu yeni bir sisteme geçiyor. Güçlenen bir cumhuriyet, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir milli irade, güçlü bir demokrasi ve onun önünde güçlü bir liderlikle Türkiye, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete vasiyet olarak söylediği o muasır medeniyet seviyesine, inşallah bu ülkeyi 2023'te birlikte taşıyacağız." dedi.

Hocalı katliamının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, "Hocalı'da bir katliam yapıldı. Bosna'da katliam yapıldığı gibi, Kosova'da 2 binden fazla Kosovalının katledildiği gibi. Bu nedenle bu millete birlik olmak düşer." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında olacağını vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.

- "Kosova'nın en büyük dostu Türkiye'dir."

Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu da Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli vatandaşların kendilerini anavatanlarında hissettiğini söyledi.

İki ülkenin zor zamanlarında birlikte olduğunu kaydeden Spahiu, "Kosova'nın zor zamanlarında beraberdik, savaş sırasında da zor zamanlarda beraberdik. Bağımsızlıktan sonra Kosova'nın inşasında da yeniden beraberiz. Kosova'nın en büyük dostu Türkiye'dir. Türkiye'de yaşayan Arnavutlarla da gurur duyuyoruz. Siz, kendinizi evinizde hissettiğiniz bir ülkeye geldiniz. Sizleri dost olarak kabul eden Türkiye'de geleneklerinizi rahatça yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Büyükelçi Spahiu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke ilişkilerine verdiği önem dolayısıyla teşekkür etti.

Kosova Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Genel Sekreteri Osman Şahin ise Kosova'nın bağımsızlığına yönelik en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini aktardı.

Kutlama programı, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.


    YORUM YAZ
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Fransa'da 'Filistin'i tanı' çağrısı
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
ABD'den Rusya'ya kınama
Avrupa'da Türkler'e saldırılar arttı
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, komik'
Çavuşoğlu: Bizim sabrımızı zorlamasınlar
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
'Türkiye'deki darbeler sistemin yapısından kaynaklanıyor'
Ünlü futbolcuların eski halleri
AK Parti Konya Milletvekili Usta, 28 Şubat'ı anlattı
'28 Şubat sürecinde bir neslin yüzde 20-30'u kayboldu'
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel doğum günü klibi
25 yıllık acı: Hocalı Katliamı
Başbakan Yıldırım 47 ile gidecek
Derbi öncesi Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Sivas'ta 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.
26.02.2017 22:58:55
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
26.02.2017 22:51:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti.
26.02.2017 22:41:58
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.
26.02.2017 22:02:05
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kişi tarafından izlenerek, 'En İyi İlk Hafta' rekorunu kırdı.
26.02.2017 20:23:34
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.
26.02.2017 20:22:02
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Antalya'da yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, Çamlıca Camii için besmele yazılı tablo hazırladı.
26.02.2017 20:18:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları