03.03.2017 17:09:23

Kosova FETÖ mensupları için 'sığınılacak liman' gibi

Aralarında INTERPOL'ün de olduğu uluslararası güvenlik kuruluşlarında üyeliği bulunmayan Kosova, FETÖ mensuplarının kaçış noktaları arasında ilk sıralarda yer alıyor- Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden ya da hakkında arama kararı çıkarılacağı korkusuyla yurt dışına kaçan örgüt üyeleri, Kosova'ya sığınıyor- Cüzi ücretlerle şirket kurulabilen Kosova'da çalışma izni alıp

Aralarında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) da olduğu uluslararası güvenlik kuruluşlarında üyeliği bulunmayan Kosova, bu özelliğiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kaçış noktaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesini sağlayan uluslararası bir organizasyon olan INTERPOL'e dünyada yaklaşık 190 ülke üye.

INTERPOL dahil hiçbir uluslararası güvenlik kuruluşunda üyeliği bulunmayan Kosova ise suçluların rahatlıkla kendilerini saklayabilecekleri devletlerden biri. Bu özelliği Kosova'yı, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden ya da hakkında arama kararı çıkarılacağı korkusuyla yurt dışına kaçan FETÖ mensupları için önemli bir kaçış noktası haline getiriyor.

FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen lise, ilköğretim okulu ve kreşlerin faaliyet gösterdiği, öğrenci yurdu ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra örgütle irtibatlı ekonomik kuruluşların yer aldığı Kosova'da, kendilerine rahatlıkla yaşam alanı ve çalışma ortamı bulan FETÖ mensupları, vize muafiyeti nedeniyle de Türkiye'den kaçarak kolayca Kosova'ya giriş yapabiliyor.

- Ev satın alıyorlar



Cüzi ücretlerle şirket kurulabilen Kosova'da çalışma izni almak için bu yolu seçen FETÖ üyeleri, ardından Kosova İçişleri Bakanlığına müracaat ederek oturma izni edinebiliyor. Ülkede hem yaşama hem de çalışma imkanı bulan FETÖ mensuplarından bazıları, ev satın alarak uzun yıllar burada yaşamanın planlarını yapıyor.

Ülkede ev satın alan isimler arasında, eski Yargıtay tetkik hakimi ve FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Aydın da yer alıyor.

Aydın, 14 Eylül 2016'da düzenlenen gayrimenkul satış sözleşmesiyle, Kosova'da faaliyet gösteren bir şirketten, başkent Priştine'nin Kalabriya olarak adlandırılan bölgesinde ev satın aldı. Sözleşmede Aydın'ın ikamet adresinin Makedonya'nın Tetova şehri olduğu yazıyor.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında "terör örgütüne yardım ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan ve 15 Aralık 2016'da İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun da Kosova'dan daire satın aldığı öğrenildi.

Taraflarca 24 Ekim 2016'da düzenlenerek imzalanan Arnavutça satış sözleşmesinde, satın alınan dairenin başkent Priştine'de bulunduğu belirtiliyor.