SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kosova FETÖ mensupları için 'sığınılacak liman' gibi
03.03.2017 17:09:23

Kosova FETÖ mensupları için 'sığınılacak liman' gibi

Aralarında INTERPOL'ün de olduğu uluslararası güvenlik kuruluşlarında üyeliği bulunmayan Kosova, FETÖ mensuplarının kaçış noktaları arasında ilk sıralarda yer alıyor- Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden ya da hakkında arama kararı çıkarılacağı korkusuyla yurt dışına kaçan örgüt üyeleri, Kosova'ya sığınıyor- Cüzi ücretlerle şirket kurulabilen Kosova'da çalışma izni alıp

Aralarında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) da olduğu uluslararası güvenlik kuruluşlarında üyeliği bulunmayan Kosova, bu özelliğiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kaçış noktaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesini sağlayan uluslararası bir organizasyon olan INTERPOL'e dünyada yaklaşık 190 ülke üye.

INTERPOL dahil hiçbir uluslararası güvenlik kuruluşunda üyeliği bulunmayan Kosova ise suçluların rahatlıkla kendilerini saklayabilecekleri devletlerden biri. Bu özelliği Kosova'yı, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden ya da hakkında arama kararı çıkarılacağı korkusuyla yurt dışına kaçan FETÖ mensupları için önemli bir kaçış noktası haline getiriyor.

FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen lise, ilköğretim okulu ve kreşlerin faaliyet gösterdiği, öğrenci yurdu ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra örgütle irtibatlı ekonomik kuruluşların yer aldığı Kosova'da, kendilerine rahatlıkla yaşam alanı ve çalışma ortamı bulan FETÖ mensupları, vize muafiyeti nedeniyle de Türkiye'den kaçarak kolayca Kosova'ya giriş yapabiliyor.

- Ev satın alıyorlar

Cüzi ücretlerle şirket kurulabilen Kosova'da çalışma izni almak için bu yolu seçen FETÖ üyeleri, ardından Kosova İçişleri Bakanlığına müracaat ederek oturma izni edinebiliyor. Ülkede hem yaşama hem de çalışma imkanı bulan FETÖ mensuplarından bazıları, ev satın alarak uzun yıllar burada yaşamanın planlarını yapıyor.

Ülkede ev satın alan isimler arasında, eski Yargıtay tetkik hakimi ve FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Serkan Aydın da yer alıyor.

Aydın, 14 Eylül 2016'da düzenlenen gayrimenkul satış sözleşmesiyle, Kosova'da faaliyet gösteren bir şirketten, başkent Priştine'nin Kalabriya olarak adlandırılan bölgesinde ev satın aldı. Sözleşmede Aydın'ın ikamet adresinin Makedonya'nın Tetova şehri olduğu yazıyor.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında "terör örgütüne yardım ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan ve 15 Aralık 2016'da İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun da Kosova'dan daire satın aldığı öğrenildi.

Taraflarca 24 Ekim 2016'da düzenlenerek imzalanan Arnavutça satış sözleşmesinde, satın alınan dairenin başkent Priştine'de bulunduğu belirtiliyor.


    YORUM YAZ
HDP: Peşmerge ve PKK'nın çatışması...
Sinan Ogan'dan Trump'ı hatırlatan Suriyeli mülteci çıkışı
Turgay Güler ve AK Partili vekil arasında militan tartışması
Miting krizine Merkel'den ilk açıklama!
Rusya: Menbiç, Esed rejimine devrediliyor
Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu!
MHP'den bir yazara daha tepki geldi
Alman medyası Türkiye aleyhtarlığını tırmandırıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bekir Bozdağ açıklaması
Efsane Murat 124 geri döndü! Modifiye yok, her şey orjinal
Yapılması kolay 10 pratik salih amel (1)
Fikri Işık: Türkiye'nin önceliği Menbiç'tir
'Asker elbisesi giymiş teröristler!'
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
FETÖ'cülerin Bylock yalanları
Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Alman basını: Erdoğan’a vize verilmemeli
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
MHP'li muhalif Oğan: Binali Yıldırım'dan milletvekilliği teklifi geldi...
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
MHP'den 'çatlak' iddialarına yanıt
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Aliabad kentindeki elektrik santralinde meydana gelen patlama sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
03.03.2017 17:17:52
İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı
İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı
Amasya’da ırmağa uçan otomobildeki boğulmak üzere olan anneyle 7 aylık bebeğini o sırada iş başvurusuna giden bir vatandaş kurtardı.
03.03.2017 16:52:55
Depremzedeler yağmurla mücadele ediyor
Depremzedeler yağmurla mücadele ediyor
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle depremzedelerin çadırlarını su bastı.
03.03.2017 16:32:22
Başbakan Bartın mitingine telekonferansla bağlanacak
Başbakan Bartın mitingine telekonferansla bağlanacak
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım'ı, partisinin Bartın'daki mitingine götüren uçak, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamadı.
03.03.2017 15:29:11
Emekli albayın evinden mühimmat çıktı
Emekli albayın evinden mühimmat çıktı
Ankara’da ihbar üzerine T.A.E. isimli kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, tabanca, el bombası ve mühimmat bulundu.
03.03.2017 15:21:00
İstanbul'da 'Akıllı Otopark Tabelaları' yaygınlaşıyor
İstanbul'da 'Akıllı Otopark Tabelaları' yaygınlaşıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve İstanbul’un 15 noktasında hizmet veren “Akıllı Otopark Tabelaları” yaygınlaşıyor.
03.03.2017 15:16:33
YGS günü müdürlükleri çalışacak
YGS günü müdürlükleri çalışacak
Ankara Valiliğince Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın yapılacağı 12 Mart Pazar günü, ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.
03.03.2017 14:55:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları