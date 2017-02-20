20.02.2017 20:23:49

Kosova'dan Başkan Topbaş'a ziyaret

Kosova Belediyeler Birliği’nden gelen 21 kişilik heyet Başkan Topbaş'ı ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Kosova Belediyeleri Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı'nın 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılması sebebiyle Ştimle Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kosova Belediyeler Birliği Başkanı Naim İsmajli, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak önderliğindeki heyet Sütlüce'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Çadırı'nda Başkan Kadir Topbaş'ı ziyaret etti. Aralarında on dört belediye başkanının bulunduğu toplam 21 kişilik heyeti Başkan Kadir Topbaş kapıda karşıladı. Konuklarıyla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Topbaş daha sonra konuklarıyla birlikte toplantı salonuna geçti.

İstanbul'a 2004 yılından bu güne kadar yaptıkları yatırımları ve planladıkları yatırımları anlatan Başkan Topbaş, dünyadaki yerel yönetimlerle de sıkı iş birliği yaptıklarını söyledi.

Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarını ifade eden Başkan Topbaş, “İstanbul'a faydası olacağını düşündüğümüz ne varsa onu hayata geçiriyoruz. Çağı yakalamak için de teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Bilgi ve deneyim paylaşımının insanlığın geleceği adına önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı da bizden hangi konuda olursa olsun yardım istendiğinde teknik adamlarımızı oraya gönderiyoruz veya yardım istenilen yerden gelen insanlara eğitim veriyoruz” diye konuştu.

Günümüz dünyasının teknoloji ile birlikte küçük bir köy haline geldiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Bilişim çağında yaşıyoruz. Dünyanın en uzak bir köşesinde yaşanan çok küçük bir olay bile dünyanın başka bir yerindeki insanları, hayatı etkileyebiliyor. Biz yerel yöneticiler olarak ne kadar çok bilgi alışverişinde bulunursak insanlığın ortak sorunlarına da bir o kadar hızlı çözüm bulabiliriz” dedi.

Başkan Topbaş daha sonra konuk belediye başkanlarına İBB Tanıtım Çadırını gezdirerek geçmiş yıllarda yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak bilgi verdi. İBB Tanıtım Çadırındaki toplantıda İBB Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren'de hazır bulundu.