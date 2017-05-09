09.05.2017 15:59:15

Kosova'da yoğun ilgi gören sergi

Priştine'de, Türk müzelerinde sergilenen 23 halı ve kilimin kopyalarının teşhir edildiği 'Anadolu Motiflerinin Dili' sergisi açıldı.

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Priştine'de, Türk müzelerinde sergilenen 23 halı ve kilimin kopyalarının teşhir edildiği "Anadolu Motiflerinin Dili" sergisi açıldı.Sergi, geleneğin ve kullanılan motiflerin korunmasını ve bu çalışmaların sanatsal yönünün unutulmamasını hedefliyor. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen sergi, Priştine " Albi Mall" alışveriş merkezinde açıldı. Serginin açılışına Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Priştine Türk Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Ülker ve diğer davetliler katıldı. Türkiye ve dünyanın çeşitli müzelerinde korunan 23 halı ve kilimin reprodüksiyonunun yer aldığı serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, halı ve kilim motiflerinin sanatsal yönünün tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Büyükelçi Kılıç, Kosova'nın Yakova ve Drenas şehirlerindeki kadın derneklerince düzenlenen ve 40'a yakın kadının katıldığı kilim dokuma kurslarında yer alan bir grubun eğitim amacıyla Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.Bu eğitimlerin Karabük ve Balıkesir Karesi Belediyeleri tarafından gerçekleştirileceğinin altını çizen Kılıç, "Halı ve kilim üretildiği, yapıldığı dönemin duygularını, anılarını, değerlerini yansıtıyor. Hatta buradaki motifler, materyaller ve kullanılış biçimleri kişilerin, toplumların ortak özelliklerini de yansıtıyor. Hanımlarımız Anadolu'da sevgilerini, duygularını o andaki bütün hislerini halıya kilime yansıtırlarmış" ifadelerini kullandı.Açılışta konuşan YEE Priştine Merkezi Müdürü Mehmet Ülker, çeşitli insanları yoğun olarak ziyaret ettiği yerler olması nedeniyle sergi için alışveriş merkezinin seçildiğini belirterek, halılardaki desenler ve motiflerin kullanılış yer ve kullanılan malzemelerin toplumların değerlerini de bir anlamda sergilediğini vurguladı. Ülker, " Biz buraya 13. yüzyılın Türkiye'sinden mirasımızı ve ortak değerlerimizi getirdik" dedi.Sergi 15 gün boyunca ziyarete açık olacak.