07.05.2017 16:17:38

Kosova'da okuma bayramı coşkusu

Priştine'de Türkçe eğitiminin yapıldığı tek okul Elena Gjika İlköğretim Okulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, okuma bayramı heyecanı yaşadı.

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Priştine'de Türkçe eğitiminin yapıldığı tek okul Elena Gjika İlköğretim Okulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, okuma bayramı heyecanı yaşadı.Kosova'nın başkenti Priştine'de Türkçe eğitiminin yapıldığı tek okul konumundaki Elena Gjika İlköğretim Okulu'nda Türk dilinde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri okuma bayramı heyecanı yaşadı. Birinci sınıfı tamamlamak üzere olan öğrenciler bu yıl okuma bayramını açık havada kutladı. Artık okumayı çözen 18 birinci sınıf öğrencisi açık havada şiirler okudu, şarkılar söyledi.Minikler, öğretmen ve velilerine unutulmaz bir program sundu. Okumayı çözen öğrencilere sertifika dağıtılırken, harflerden oluşan pasta da unutulmadı. Elena Gjika İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Agnesa Raşit Globoder, Kosova'da Türkçe eğitimin yapıldığı tüm belediyelerdeki okullarda böyle önemli bayramların ortak bir kutlamayla yapılması gereğini dile getirdi.