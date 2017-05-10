10.05.2017 16:08:41

Kosova'da hükümet düştü

Kosova'da hükümet düştü, ülkede erken parlamento seçimlerinin yolu açıldı.

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Kosova'da hükümet düştü, ülkede erken parlamento seçimlerinin yolu açıldı.Muhalefet partileri milletvekillerininin, hükümetin düşmesine yönelik gensoru önergesini görüşmek için olağanüstü toplanan Kosova Meclisi'nin hükümet hakkında yaptığı güven oylaması sonucunda Başbakan İsa Mustafa hükümeti güven oyu alamadı. Milletvekilleri, hükümetin düşmesinden yana oy kullandı. Meclis Genel Kurul oturumunda görüşülen hükümet hakkında güven oylaması muhalefetin isteği doğrultusunda sonuçlandı. Hükümet, 78 evet, 34 hayır ve 3 çekimser oyla düştü.Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin Genel Başkanı olduğu Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Başbakan İsa Mustafa'nın lideri olduğu Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile azınlıktaki topluluk partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin düşmesinde,büyük ortaklartlardan PDK milletvekillerinin de oyları etkili oldu.Yaklaşık 40 dakika gecikmeyle bu sabah çalışmalarına başlayan Kosova Meclisi Genel Kurulunda, Başbakan İsa Mustafa dahil 40 kadar milletvekili söz aldı. Tartışmalarda, hükümetin yükümlülüklerini yerine getiremediği düşüncesi ağır bastı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının sonunda hükümet hakkında yapılan güven oylaması sonucunda hükümet düştü. Böyleyce, erken parlamento seçimlerinin yolu açıldı. Erken parlamento seçimlerinin Anayasa uyarınca 45 gün içinde yapılması gerekecek. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin en kısa süre içinde parti liderlerini toplayarak, erken seçim tarihini açıklaması bekleniyor.