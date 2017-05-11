11.05.2017 15:14:43

Kosova'da erken seçim tarihi belli oldu

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkede erken parlamento seçimlerinin 11 Haziran tarihinde yapılmasını kararlaştırdı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkede erken parlamento seçimlerinin 11 Haziran tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.Cumhurbaşkanı Thaçi'nin, erken seçim tarihinin belirlenmesi için siyasi parti temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından, erken seçimlerin 11 Haziran gününde yapılması karara bağlandı. Thaçi'nin siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmede, partilerin çoğu erken parlamento seçimlerinin 11 Haziran'da yapılmasını önerdi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'na da erken parlamento seçimlerinin 11 Haziran'da yapılacağına dair kararın ibraz edildiği öğrenildi.Kosova Meclisinde dün güven oylaması sonucu hükümetin düşmesi üzerine, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, meclisi feshetmişti.(Ercan Kasap/İHA)