30.12.2016 15:45:34

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi Şehitler Tepesi'nde

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, İstanbul'da Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bıraktı

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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, İstanbul'da Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bıraktı.Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, saat 15.00 sıralarında Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Thaçi'nin ziyareti sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Burada Beşiktaş şehitlerini anan Thaçi, patlamanın yaşandığı noktaya karanfil bıraktı. Cumhurbaşkanı Thaçi daha sonra Şehitler Tepesi'nden ayrıldı.(Hüseyin Coşkun/İHA)