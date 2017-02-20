20.02.2017 16:57:53

Kosova büyükelçisinden Büyükşehir'e ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Sipahiu'yu ağırladı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Sipahiu'yu ağırladı.Ankara Yolu'ndaki başkanlık merkezindeki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki münasebetler ele alındı. Kosova'nın Türkiye'nin kadim dostu olduğunu, menfaatlerin gözetildiği uluslararası ilişkilerde iki ülke arasında bu şekilde bir münasebetin oluşmadığını söyleyen Başkan Altepe, gerek Türkiye, gerekse Bursa olarak tek düşüncelerinin Kosova'nın huzuru olduğunu ifade etti. Bursa olarak Kosova'yla kopan ilişkileri 2005 yılında tekrar başlattıklarını ve o tarihten bu yana ülkenin her bir yanında ihtiyaç hissedilen tüm alanlarda görev aldıklarını belirten Başkan Altepe, "Türkiye, Kosova için gerçek bir dosttur. Bizim için burada menfaat söz konusu değildir. Son 12 yıldır iki ülkenin birlikte rol aldığı alanlarda bizler de faaliyet gösteriyoruz. Şimdiden sonra da artan hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kosova'nın Türkiye ile birlikte kalkınması en büyük dileklerimizden bir tanesidir" dedi. Başkan Altepe, 17 Şubat Kosova'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle Büyükelçi Avni Sipahiu'yu kutladı.Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Sipahiu ise, Türkiye ile üst seviyedeki ilişkilerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Balkan coğrafyasında küçük bir ülke olarak kaldıklarını, fakat dostlarının büyük olduğunu vurgulayan Avni Sipahiu, "Allah iki ülkeye zeval vermesin" diye konuştu.