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27.02.2017 11:39:03
Köşk'te kritik görüşme
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Çankaya Köşkünde görüşme gerçekleştirecek
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Çankaya Köşkünde görüşme gerçekleştirecek.
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