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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonunda 60 kursiyer sertifikasını aldı
10.05.2017 22:19:00

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonunda 60 kursiyer sertifikasını aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ni başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ni başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kdz.Ereğli TSO tarafından Mart ve Nisan aylarında düzenlenen 'KOSGEB Uygulamalı Girimcilik Eğitimleri'ni başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

TSO hizmet binasında konferans salonunda gerçekleştirilen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, TSO Başkanı Yaşar Tetiker, TSO Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ã‚lim, Mehmet Çivici, Abdulkadir Çınar ve Sibel Demirçin, TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, KOSGEB Kdz. Ereğli Temsilcisi Kubilay Arslangörür katıldı.

Törende konuşan TSO Başkanı Tetiker, Oda olarak açtıkları girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 450 kursiyere sertifika verdiklerini belirterek, bu kursiyerlerden 70'şinin iş hayatına atıldığını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Tetiker konuşmasında, "Bu sertifikalar ile birlikte iş hayatına atılan kardeşlerimizin sayısı aşağı yukarı 70 kişi, biz bundan açıkçası mutluluk duyuyoruz. Serbest ekonominin temelinde teoriler vardır. Teoriler üst tarafta olgunlaşır, teori üretenler vardır. Kurgu halinde bu işi düşünenlerde vardır. Bunlar kimdir bilim adamlarıdır, onlarında ötesinde ekonomi ile ilgilenen insanlar vardır. Tarihte kendini ekonomik anlamda kabul ettirmiş Karl Marks hayatı boyunca 22 sene para işleri ile uğraşıp da, parasız kalan tek adam herhâlde benim demiş. Ne yapmış Karl Marks 22 sene para ile uğraşmış da en sonunda züğürt kalmış. Sebep ise teori. Teoriyi pratiğe dökememiş. İşte pratiğe dökebilmenin adı girişimciliktir" dedi.

Alınan belgelerin basit bir belge olmadığını vurgulayan Kaymakam Nazım Madenoğlu ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: " Bu alınan belgeler basit belgeler değil, kredinin yolunu açan adeta kılavuz belgeleri. Onun için bunlar önemli, burada gösterdiğiniz başarıyı hem kredi almada hem de aldığınız krediyi kullanırken işlerinizin başarılı olmasında da gösterirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bu tür organizasyonların Kdz. Ereğli'de olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bu belgenin iş anlamında bir başlangıç olması gerektiğini söyledi. Uysal, "Ben yaklaşık 80'e yakın belge aldım, ama sonuçta, safra kesesi, guatra vs. toplam 10-15 çeşit ameliyat yaptım ama zaten o ameliyatları mezun olurken öğrenmiştim. Sadece belge aldım. Şimdi işin pratiğine girelim. Onun için ben bu belgeyi alan kardeşlerime şöyle bir öneri sunuyorum, bu bir başlangıç olsun, bunun devamı olsun, bu sizlerde bir ışık yakmasına vesile olsun" diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Madenoğlu, Belediye Başkanı Uysal ve TSO Başkanı Tetiker tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile birlikte son buldu.
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