13.02.2017 12:25:51

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları yeniden başladı

KOSGEB sıfır faizli kredi başvurusu için süreci yeniden başlattı. İşletmelere destek mahiyetinde gerçekleştirilen KOSGEB sıfır faizli 50 bin TL kredi başvurusu, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından duyuruldu.

KOSGEB 50 bin TL sıfır faizli ve 12 ay geri ödemesiz kredi başvurusu için işletmelerden yeni başvurular alınmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda sıfır faizli kredi başvurusu konusunda işletme sahiplerinden talep toplayan KOSGEB, 200 bin civarı başvurunun yalnızca 15 bin gibi küçük bir bölümüne bu krediyi tahsis edebildi. 2017 yılı kapsamında açılan başvuruda, daha önceki dönemde müracaatını yapan ancak kredi almaya hak kazanamayan işletme sahiplerinin hiçbir işlem yapmadan başvurmuş sayılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olmasına gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle sayın Başbakan'ımızın da talimatıyla 2017 yılında bu desteği devam ettirmeye karar verdik. Bu yıl, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Mikro işletmelere öncelik vererek KOBİ'lere üst sınırı 50 bin lira olacak şekilde faizsiz kredi vereceğiz. Daha doğrusu, kredinin faizini işletmelerimiz yerine KOSGEB karşılayacak. Bunun neticesinde, KOBİ'lerimize 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi bir ivme ve canlılık kazandıracaktır." dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kredi uygulaması başvuruları için ekranı açan Özlü, başvuruların başladığını ve 20 Şubat'a kadar "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR 27 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Katıldığı bir toplantıda KOSGEB üzerinden verilecek 50 bin TL'lik faizsiz kredi konusunda önemli detaylar veren Maliye Bakanı Naci Bakan Ağbal ise şöyle konuştu:

“Önceden müracaat yapan vatandaşlarımız değerlendirilecek. Yeni bir başvuru süreci başlattık. 20 Şubat'a kadar başvuruları alacağız. Burada esnaf bakımından sevindirici olan bu defa değerlendirmeyi yaparken çalışan sayısı ve net satış hasılatı en az olandan başlayacağız. Yani en az çalıştırana, en az geliri olana öncelik vereceğiz. Geçen defa istihdam bakımından, gelir bakımından daha fazla olana sağlamıştık bu imkanı. Bu defa 250 bine tamamlayacağız. Çok daha fazla sayıda işletmemiz bundan yararlanacak. Özellikle küçük işletmelerimiz yararlansın istiyoruz. Küçük esnafın daha fazla ihtiyacı var. 27 Şubat'ta inşallah sonuçları açıklayacağız. Bu önemli bir paket hayırlı olsun. Esnafımız bu imkanla mal alır, işini büyütür, iş yapar. Bundan herkes kazanır.”

12 AY BOYUNCA GERİ ÖDEMESİ OLAMAYACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, "İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ'lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız" ifadelerini kullandı.



KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ'lere destek vereceklerini kaydeden Özlü, "Bankalarla yapacağımız protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ'mizden gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Altını çizerek ifade ediyorum bu KOBİ'lerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Onların önceki başvuruları geçerli sayılacak. Ayrıca daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru yapmalarına da imkan sağlayacağız Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar." dedi.

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİSİ KULLANAN YARARLANAMAYACAK

Özlü, 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların bu programdan yararlanamayacağını da bildirdi.

KREDİLER 9 BANKA ÜZERİNDEN KULLANILABİLECEK

KOBİ'lerden başvuru öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aramadıklarına işaret eden Özlü, "Desteğe hak kazanan KOBİ'lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası ile protokol yaptık" açıklamalarında bulundu.

DAHA ÖNCE BAŞVURANLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Özlü, şartları sağlayan ve daha önceden başvuru yapanları değerlendirmeye alacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık piyasaya 10,3 milyar liralık bir kredi girecek. Bu krediyi şartları sağlayanlara kullandıracağız" ifadelerini kullandı.



Bakan Özlü, ayrıca illere kontenjan verileceğini, adil bir şekilde tüm illerdeki mikro işletmecilerin bu imkandan faydalanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

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