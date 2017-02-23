23.02.2017 16:31:31

Köseali mahalle mezarlığı suya kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinin Köseali Mahallesinde bulunan mezarlığın su ihtiyacını karşıladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinin Köseali Mahallesinde bulunan mezarlığın su ihtiyacını karşıladı.MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde su sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, meskenlerde ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında içme suyu ve kullanım amaçlı su ihtiyacını karşılama için projelerini tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. MASKİ ekipleri, Salihli'nin Köseali Mahallesinde bulunan mezarlıkta bir hayırsever tarafından yaptırılan hayratın su sorununu ortadan kaldıracak olan çalışmayı tamamladı. 400 metrelik hattın döşeme çalışmasının tamamlanmasıyla mezarlığın su ihtiyacı giderildi.