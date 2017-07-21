21.07.2017 10:40:38

Kos'ta hayatını kaybedenlerden biri Türk

Kos Adası'ndaki depremde hayatını kaybeden iki kişiden birinin 30 yaşında bir Türk vatandaşı, diğerinin ise İsveç vatandaşı olduğu öğrenildi.

Yunanistan'ın Kos Adası'nda meydana gelen depremde 2 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacımarkos, 30 yaşında bir Türk vatandaşı ile 20 yaşında İsveç vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Hacımarkos, 2 kişinin bir eğlence merkezinin duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirerek, 120 yaralının tamamının ise turist olduğunu söyledi.