31.01.2017 18:02:04

Koruma altındaki 2 bin 974 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Bugüne kadar yavrularımızın yaşadığı ortamları yüzde 95 oranında ev tipi bakım modeline dönüştürdük. 2017'nin sonuna kadar çocuk yetiştirme yurtlarımızı tamamen kapatmış ve dönüştürmüş olacağız' dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugüne kadar yavrularımızın yaşadığı ortamları yüzde 95 oranında ev tipi bakım modeline dönüştürdük. 2017'nin sonuna kadar çocuk yetiştirme yurtlarımızı tamamen kapatmış ve dönüştürmüş olacağız" dedi.Devlet Koruması Altına Alınmış 2 bin 974 Gencin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmeleri Kura Töreni Meyra Palace Hotel'de gerçekleştirildi. Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ataması yapılacak gençler ve aileleri katıldı.Törende yaptığı konuşmada Bakan Kaya, hükümet olarak en az iki yıl süreyle sosyal ve ekonomik desteklerden yararlanan koruma ve bakım altında bulunan gençleri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar toplam 41 bin 227 kişi kamuda istihdam edilmiştir. 2003 ve 2015 yılları arasında ise toplam 19 bin 925 kişinin kamu kurumlarında istihdamını gerçekleştirdik. Bugün atama yapacağımız kadrolar için bin 924 aday yardımcı hizmetler sınıfı, bin 50 aday ise memur unvanı kadroları için tercihte bulunmuştur. Merkezi yerleştirme ve kura ile toplam 2 bin 974 adayın kamu kurum ve kuruluşlarına atama işlemlerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu."Gençlerimizin siyasette, yönetimde daha etkin olmasını arzu ediyoruz"Yeni anayasa teklifinde seçilme yaşını 18'e düşüreceklerini hatırlatan Kaya, "Gençlerimizin siyasette, yönetimde daha etkin olmasını arzu ediyoruz. Anayasa değişikliğiyle siyasette gençlerin rolünün ve ağırlığının artmasının da önü açılmış olacak. Atandığınız görev yaptığınız yerlerde inanıyorum ki asla adaletten ayrılmayacaksınız, dürüstlükten taviz vermeyeceksiniz, milletimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız" ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişimine değinen Kaya, darbe girişimi karşısında sergilenen duruşun teröre ve teröristlere asla boyun eğilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan eden bir duruş olduğunu ifade etti. Bakan Kaya, "Bu duruş her türlü vesayet anlayışını reddeden, yerli siyaset anlayışını, yerli kalkınmayı, milli iradeyi ayağa kaldıran bir duruştu. O gece siyasi görüşü ne olursa olsun milletimiz vatan ve hürriyet için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımızın çağrısıyla sokaklara çıktı. Ülkemizin geleceğine sahip çıkan gençlerimiz vatan sevdasıyla meydanlardaydı" değerlendirmesinde bulundu."2017'nin sonuna kadar çocuk yetiştirme yurtlarımızı tamamen kapatmış ve dönüştürmüş olacağız"İnsana yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade eden Bakan Kaya, şöyle konuştu:"Aldığımız bir kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum; bu yıl sonuna kadar çocuk yuvaları ve çocuk yetiştirme yurtları modellerimize son veriyoruz. Bugüne kadar yavrularımızın yaşadığı ortamları yüzde 95 oranında ev tipi bakım modeline dönüştürdük. 2017'nin sonuna kadar çocuk yetiştirme yurtlarımızı tamamen kapatmış ve dönüştürmüş olacağız. Koruma altındaki çocuklarımız için önceliğimiz koruyucu aile modeli. Koruyucu aile edindirmeden yararlanamayan çocuklarımız ev tipi bakım modelimizden faydalanmaktalar. Koruma altına alınan yavrularımız eskiden 100-200 kişi kapasiteli koğuş anlayışıyla yapılmış yuva ve yurtlarda barınmaktaydı. Bu dönüşümümüz sayesinde en fazla 5-6 çocuğumuzun kaldığı sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen ve çocuk eğitimcisi gibi meslek personelimizin hizmet verdiği evlerimizde yavrularımızı ev sıcaklığında yetiştirmekteyiz."Emine Erdoğan özel flüt hediye ettiProgramda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruması altında yetişen ve uluslararası müzik yarışmalarında aldığı derecelerle Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç flütçü 20 yaşındaki Merve Başoğlu, müzik dinletisi sundu. 7.Uluslararası Flüt Yarışması'nda gelecek vaat eden genç flütçü ve yurtdışında büyükler kategorisi yarışmasında 1'incilik elde eden Başoğlu'na hayali olan özel flütü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hediye etti.Ataması yapılan gençler gözyaşlarını tutamadıKonuşmaların ardından 2 bin 974 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bakan Kaya ve Bakan Müezzinoğlu'nun butona basmasıyla gençlerin ataması gerçekleştirildi. Salondaki gençler sonuçları heyecanla takip etti. Ataması yapılan gençler ise gözyaşlarını tutamadı.Gözyaşları içinde Ankara Adalet Bakanlığı'na memur olarak atandığını söyleyen 21 yaşındaki Melek Kemeç, "1 senedir bekliyordum. Ben 5 yaşında koruma altına girdim. Şu an tek düşündüğüm bu başka hiçbir şey düşünemiyorum" şeklinde konuştu.Sevdiklerini telefonla arayarak atandığını haber veren, Çankırı Milli Eğitime atanan 20 yaşındaki Sultan Erdoğan da, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. 1 senedir bekliyordum. Ben çok küçük yaştan beri yetiştirme yurdunda kalıyorum. Allah nasip ederse Aile ve Sosyal Politikalarda çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Eşinin atamasını heyecanla bekleyen Aysun Çaklı ise eşinin Düzce Milli Eğitime atandığını söyleyerek "Ben aile sıcaklığıyla büyüdüm. Eşim gerçekten mutluluğu hak eden bir insan. Baya zamandır bekliyor" dedi.Eşi Mesut Çaklı ise duygularını şöyle ifade etti:"Kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız inşallah. 25 yaşındayım. Düzce Milli Eğitim Bakanlığı'na atandım. 7 yaşından 18 yaşına kadar devlet korumasında kaldım. Yuvam zaten var. Bir düzen kurup devam etmek istiyoruz."Gözyaşları içinde atandığını söyleyen Beyza Acun ise, "Kadroda iki kişi vardı. Konya'dan kim yazıyor diye internette medya grubunda araştırdım. Kendimin çıktığını görünce çok sevindim gerçekten. Konya Türk Kamu Hastaneleri Kurumuna atandım. 2 yaşından beri devlet korumasında kaldım. Bu sene başvurmak istedim. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.Aydın Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığını söyleyen bir genç ise 7,5-8 yıldır devlet korumasında olduğunu kaydederek, "Heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum devletime, büyüklerimize. Rabbim bekleyen herkese nasip etsin" dedi.