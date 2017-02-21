21.02.2017 15:48:35

Korsan taşımacılığa karşı denetimler sıklaştırıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla ile genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi ekiplerinin de katılımı ile Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde yaklaşık 150 araç denetime tabi tutulurken, belgeleri eksik olan, yasadışı yollardan taşımacılık yaptığı tespit edilen ve güzergah ihlali yapan taşımacılara gerekli cezai işlemler uygulandı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla ile genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi ekiplerinin de katılımı ile Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde yaklaşık 150 araç denetime tabi tutulurken, belgeleri eksik olan, yasadışı yollardan taşımacılık yaptığı tespit edilen ve güzergah ihlali yapan taşımacılara gerekli cezai işlemler uygulandı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İl geneli servis taşımacılıkları 2003/02 il trafik komisyon kararları ile belirlenen S (Personel servis taşımacılığı) ve J (Öğrenci servis taşımacılığı) harf grubu ticari plakalarla, il trafik komisyonunun veya UKOME'nin uygun gördüğü araçlarla yapılıyor. Taşımacılık faaliyetinde bulunabilmek için güzergah izin belgeleri ve özel izin belgelerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınması ve her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Ancak il geneli, seriden plakalarla izinsiz taşımacılık yapan, ilimize diğer illerden gelen ve güzergah izin belgesi olmadan illegal çalışan taşımacılar trafik düzeni ve güvenliği ile yolcu emniyeti açısından tehlike oluşturmakta, yasal prosedürleri yerine getirerek fiilen çalışan taşımacı esnafının mağduriyetine neden oluyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımı ile Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı İlçe sınırları içinde yapılan kontrollerde, 150 araç denetime tabi tutulurken, bunlardan S ve J plakası olmadan seriden plakalarla korsan çalışan taşımacılar ve S ve J Plaka tahsisli taşımacılardan yetki belgesi dışında taşımacılık yapan 9 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2/3 maddesi gereğince cezai işlem uygulanmış (2600 TL), 15 araca da zabıta ekiplerimizce idari tespit tutanağı düzenlendi. Sahte güzergah izin belgesi ile taşımacılık yaptığı tespit edilen bir kişinin aracı da bağlanarak kolluk kuvvetlerine intikali sağlandı"denildi.Korsan taşımacılık yapanlara karşı denetimlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Bayram, "İl geneli taşıma düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması, korsan taşımacılığın önüne geçilerek yasal şartlara haiz taşımacıların hak ve hukukunun korunarak mağdur olmamaları amacıyla bu tür koordineli denetimlerimiz bundan sonra da düzenli bir şekilde devam edecek" dedi.